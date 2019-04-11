"Проект": политтехнологи Пригожина работают в 20 странах Африки

У предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", есть интересы как минимум в 39 странах, при этом как минимум в 20 африканских государствах работают связанные с ним политтехнологи. Перед выборами они поддерживают антизападную риторику и обострение территориальных конфликтов, говорится в опубликованном в четверг материале издания “Проект“.

Авторы расследования утверждают, что в Петербурге работает связанный со структурами Пригожина неформальный аналитический центр или "бэк-офис", занимающийся африканскими проектами. Руководит им политтехнолог Пётр Бычков. Расследователям удалось ознакомиться с частью документации "бэк-офиса". "Проект" также пишет, что в африканских странах работают "полевые сотрудники", у которых есть прямая связь с Пригожиным.

"Проект" отмечает, что с 2017 года число россиян, выехавших в африканские страны, выросло более чем в полтора раза. Это нельзя объяснить увеличением туристического потока, поскольку популярные направления для отдых прибавили только по 20 процентов. При этом телеканал "Дождь" насчитал в Африке до 200 политтехнологов, предположительно связанных с Пригожиным.

В расследовании говорится, что у структур Пригожина предусмотрен план для каждой из стран. При этом наиболее проработана стратегия в бывших французских колониях. Утверждается, что политтехнологи работают с лидером "панафриканского" движения Urpanaf Кеми Себа, который выступает против вмешательства Запада, "французского неоколониализма и империализма". Себа считается потенциальным лидером объединения из 12 стран, которое Urpanaf пытается создать на африканском континенте. Он побывал в Москве в декабре 2017 года, после чего с ним начали работать политтехнологи.

Одним из приоритетных направлений для структур Пригожина в Африке является работа в странах, где в ближайшие два года должны состояться президентские выборы. В них делается ставка на критику "неоколониализма" и борьбу с африканским франком, которой активно занимается Кеми Себа.

Также политтехнологи, а вместе с ними и Себа, активно работают в странах, где есть нерешённые территориальные проблемы. В качестве примера "Проект" приводит Мадагаскар, где связанные с "бэк-офисом" Пригожина структуры организовали конференцию о судьбе островов Эпарсе. Утверждается также, что они побывали на выборах в Демократической Республике Конго и Зимбабве.

"Проект" также обнаружил доказательства работы структур Пригожина в Руанде, Чаде, Бенине, ЮАР, Замбии и Камеруне. В ряде случаев задачи на территории африканских стран выполняют не только политтехнологи или наблюдатели, но и военные наемники, утверждают авторы исследования.

В общей сложности в 2018 году связанные с Пригожиным структуры могли потратить около 15 миллионов долларов на политтехнологов на одном только Мадагаскаре, сообщает "Проект". Согласно документам, на которые ссылаются авторы исследования, бюджет одной группы политтехнологов составляет почти 10 миллионов рублей, во столько же обходится организация конференции. Сами политтехнологи получают зарплату до 400 тысяч рублей.

Официальные российские власти проявляют интерес к тем же странам, в которых работают связанные с Пригожиным специалисты. С ними Россия в 2018 году заключила восемь соглашений, половина из которых военные. Свои внешнеполитические действия Евгений Пригожин согласует лично с Путиным, утверждает "Проект", ссылаясь на неназванного высокопоставленного федерального политика.

Пригожину в США предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года. Его обвиняют в финансировании так называемой "фабрики троллей".