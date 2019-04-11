Опросы: Зеленский лидирует перед вторым туром выборов

Артист Владимир Зеленский перед вторым туром выборов президента Украины, по опросам, опережает своего соперника, действующего президента Петра Порошенко.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", результаты которого были опубликованы в четверг, 51 процент граждан намерен проголосовать за Зеленского, 21 – за Порошенко, 18 - не определились с выбором. Среди тех, кто точно намерен 21 апреля идти на выборы, Зеленского готовы поддержать 61 процент, Порошенко – 24.

Авторы исследования "Рейтинга" также изучали, удовлетворены ли граждане Украины нынешним положением в стране и чего ожидают от президентских выборов.

Только 30 процентов опрошенных считают, что Украина развивается в правильном направлении, 55 процентов придерживаются противоположного мнения. При этом позитивная оценка восприятия развития страны увеличилась после публикации результатов голосования в первом туре президентских выборов. Больше оптимистов – в западных и центральных регионах страны.

Две трети опрошенных считают, что стране необходимы радикальные перемены. Это мнение преобладало среди украинцев разных возрастных групп, живущих в разных регионах. Только 6 процентов убеждены, что необходимо оставить все, как есть.

Более половины участников опроса ожидают от президентских выборов улучшения ситуации в стране. 25 процентов перемен не ожидают.

Треть опрошенных высказывают мнение, что, голосуя за Петра Порошенко, они голосуют против Владимира Путина, среди тех, кто высказал желание поддержать на выборах действующего президента, против Путина голосуют 40 процентов опрошенных. Билборды с изображением Порошенко и президента России вызвали живую дискуссию на Украине, в том числе и множество критических замечаний.

66 процентов опрошенных считают, что, голосуя за Владимира Зеленского, они протестуют против нынешнего положения дел в стране. Это на 16 процентов больше, чем два месяца назад. Такого мнения придерживаются как те, кто во втором туре собираются поддержать Порошенко, так и те, кто будет голосовать за Зеленского.

В социологическом исследовании принимали участие 3 тысячи респондентов старше 18 лет. Время его проведения – с 5 по 10 мая.

Данные ещё одного опроса, проведенного социологическим Центром Разумкова, опубликовала журналист Соня Кошкина. По этому опросу, Зеленского готовы поддержать 49 процентов избирателей, Порошенко – 20 процентов.

В первом туре выборов президента Украины Зеленский получил более 30 процентов голосов, Порошенко около 16. Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, не поддержали ни Зеленского, ни Порошенко.

Пока неясно, когда и где состоятся дебаты кандидатов перед вторым туром выборов. Пётр Порошенко пригласил Зеленского на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, а Зеленский Порошенко – на тот же стадион 19 апреля. Национальное общественное телевидение намерено 19 апреля провести дебаты в своей студии, как предписывает закон.

Накануне стало известно, что в пятницу оба кандидата посетят Париж, где встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном.