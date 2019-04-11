На строительство храма российской армии жертвует азиатский офшор

В списке более чем 50 жертвователей на строительство главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье Русская служба "Би-би-си" обнаружила офшорную компанию, связанную с поставкой грузов в Экваториальную Гвинею.

Как отмечает Русская служба "Би-би-си", конкретная юрисдикция офшора Marine Repair and Supply Pte не указывается. Но в мире есть лишь две компании с таким названием, следует из данных сервиса OpenCorporates. Одна зарегистрирована в Сингапуре, другая - в Гонконге. Обе офшорные компании принадлежат литовскому предпринимателю Владимиру Стефанову и его сыну Мариусу.

Список опубликован на сайте некоммерческого фонда "Воскресение", который собирает пожертвования на возведение храма.

Руководство фонда занимается не только сбором средств, но и постоянно встречается с представителями российских органов власти.

Таким образом, как считает руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, есть все формальные признаки того, чтобы фонд "Воскресение" был включен в реестр НКО -"иностранных агентов" Минюста России.

Согласно поправкам в закон "О некоммерческих организациях", принятым в 2012 году, НКО может быть признано иностранным агентом в том случае, если получает иностранное финансирование и занимается политической деятельностью.

Собор Воскресения Христова, больше известный как "главный храм Вооруженных сил России", строится в подмосковном парке "Патриот" с осени 2018 года.

В ноябре фонд "Воскресение" сообщал, что сумма пожертвований уже превысила один миллиард рублей. Как ранее заявил, министр обороны России Сергей Шойгу, ступени храма будут отлиты из трофейной техники вермахта. Центральную икону главного храма Вооруженных сил России – образ Спаса Нерукотворного – создают на личные средства президента Владимира Путина. Строительство храма планируется закончить в 2020 году.

Литовские бизнесмены Владимир и Мариус Стефановы - одни из героев расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и журналистов портала 15min.lt, опубликованного в 2016 году. Оно было посвящено президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который правит этой страной с 1979 года. Его окружение подозревают в незаконной торговле оружием.