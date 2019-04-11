Минфин США и Конгресс спорят о налоговой декларации Трампа

Министерство финансов США пока не приняло решение о предоставлении Конгрессу налоговой отчётности президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава Минфина Стивен Мнучин. Онподчеркнул, что будет решать этот вопрос, консультируясь с Министерством юстиции. Ранее демократы потребовали предоставить налоговую декларацию Трампа до 10 апреля.

В начале апреля глава Бюджетного комитета Палаты представителей Ричард Нил обратился с письмом в Налоговую службу с просьбой предоставить Конгрессу налоговую декларацию Трампа и его компаний за последние шесть лет. Это первая за 45 лет просьба со стороны Конгресса в отношении действующего президента. Мнучин назвал запрос демократов беспрецедентным. В свою очередь демократы настаивают на том, что этот вопрос находится в компетенции не главы Минфина, а начальника Налоговой службы, на что само министерство давно дало свое согласие.

Трамп до сих пор отказывался представлять отчетность, ссылаясь на проверку документов Налоговой службой.

Ранее и Стивен Мнучин, и начальник Налогового управления Чарльз Реттиг, выступая в Сенате, уверяли, что примут решение об обнародовании налоговых деклараций Трампа без оглядки на политические пожелания Белого дома, опираясь только на закон и с учетом важности обеспечения конфиденциальности финансовой данных всех американцев.