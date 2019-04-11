Власть в Судане в руках военных, президент аль-Башир арестован

В Судане военные объявили о свержении правившего страной 30 лет президента Омара аль-Башира. Страной будет управлять военный совет.

Об этом объявил в эфире национального телевидения министр обороны Судана Авад Мохаммед Ахмед ибн Ауф. Бывший президент арестован. В стране введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Приостановлено действие конституции, на 24 часа закрыто воздушное пространство над Суданом. На неопределённый срок закрыты контрольно-пропускные пункты на границе.

После завершения переходного периода военные пообещали провести выборы. Сколько продлится переходный период – не сказано.

Сообщения о свержении Башира появились утром в четверг, после того как военные взяли под контроль президентский дворец в Хартуме.

Переворот произошёл на фоне массовых протестов в столице и других городах Судана. Протесты под экономическими лозунгами перешли в демонстрации с требованием отставки президента. В последние дни армия встала на защиту демонстрантов от представителей сил безопасности.

Ранее было объявлено об освобождении всех политзаключённых.

Как сообщает агентство Reuters, протестующие, разбившие лагерь в центре Хартума, не собираются расходиться.