Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

В Нижнем Тагиле в возрасте 86 лет скончался уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин. Он вложил более трех миллиардов рублей своего состояния в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.

Тетюхин был президентом и совладельцем металлургической компании ВСМПО-АВИСМА. Она занимается производством титана. В 2006 году бизнесмен продал большую часть акций компании "Рособоронэкспорту".

В 2012 году он начал строительство реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, которое было закончено в 2014 году. Как отмечает издание Znak.com, через несколько лет после открытия госпиталя в Свердловской области исчезла очередь на эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. В год центр производит более четырех тысяч операций по установке титановых протезов.

В 2012 году Владислав Тетюхин попал в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в 650 миллионов долларов. Тетюхин занимался научной работой. Он был автором 131 изобретения и 100 научных публикаций.