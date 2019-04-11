В расписании аэропорта Бен-Гуриона появился рейс на Луну

В международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в расписании появился рейс, прибывающий на Луну.

Согласно информации на табло, сегодня около 22:00 по местному времени израильский космический аппарат "Берешит" производства компании SpaceIL должен совершить посадку на поверхность спутника Земли.

Снижение модуля начнется с высоты 25 километров над Луной за 800 километров от места посадки. На высоте одного километра начнется вертикальное снижение.

После посадки аппарат сделает кадры лунной поверхности и перешлёт их на Землю. Кроме того, "Берешит" проведёт измерения слабых магнитных полей с помощью специального прибора.

Израильский аппарат вышел на лунную орбиту 4 апреля. На следующий день SpaceIL опубликовала снимки обратной стороны Луны, которые "Берешит" сделал с расстояния около 500 километров.

Высота аппарата - полтора метра, ширина - два метра, вес - почти 200 килограммов. Двигается "Берешит" со скоростью шесть тысяч километров в час. Запуск устройства был осуществлён в конце февраля с космодрома во Флориде (США) с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Стоимость проекта составляет около 100 миллионов долларов.

В компании SpaceIL надеются, что космический проект сподвигнет израильскую молодёжь изучать науку.

Если сегодняшняя миссия пройдёт успешно, то Израиль станет четвёртой страной мира после США, Советского Союза и Китая, совершившей посадку на Луну.