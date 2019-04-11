В Бурятии пациент больницы умер после того, как его заперли в палате

В Бурятии пациент с пневмонией умер в запертой на замок комнате районной больницы. По словам врачей, 40-летнего Владимира Колмакова заперли, "чтобы не убежал". Родственники обратились в прокуратуру и Следственный комитет. Они уверены, что врачи изолировали больного, приняв агонию за психическое расстройство, сообщает издание "Номер один".

Колмаков умер от отека легких, пролежав в Баргузинской центральной районной больнице всего сутки. При приеме медики заподозрили у него бронхит и двустороннее воспаление легких. В запертой комнате у него не было воды и телефона.

Пришедший навестить Колмакова отец обнаружил койку сына пустой, медперсонал сообщил ему, что Владимира перевели в другую палату. Оказалось, что он находился под замком в комнате, которая использовалась, по словам очевидцев, для хозяйственных нужд. Медики не смогли найти ключ от комнаты с пациентом и замок пришлось срезать "болгаркой". Лечащий врач пояснила родственникам, что пациента заперли всего лишь на пять минут, поскольку он якобы начал вести себя буйно.

"Медики должным образом не оказали ему качественную медицинскую помощь и, по сути, бросили умирать. Мы хотим, чтобы они ответили за гибель Владимира и подобного рода трагедии больше не повторялись в стенах нашей больницы", – рассказала сестра погибшего Анна.