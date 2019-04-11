Полицейские из Ростова-на-Дону попросили убежища на Украине

Двое полицейских из Ростова-на-Дону уехали на Украину и попросили политического убежища. Свою просьбу сотрудники объясняют возбужденным в отношении их уголовным делом, которое они считают сфабрикованным. Об этом на своем канале в Youtube сообщила Госпогранслужба Украины.

В опубликованном видео мужчины называют себя сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Ростова-на-Дону. Они утверждают, что стали жертвами преследования из-за попыток противодействовать торговле наркотиками. По словам полицейских, в их отношении возбуждено дело за избиения задержанного.

В МВД сообщили, что двое сотрудников полиции Ростова-на-Дону подозреваются в превышении должностных полномочий. Проверку по этому факту организовали после обращения бывшего депутата Госдумы и лидера организации "АнтиДилер" Дмитрия Носова. Он также просил проверить информацию о покровительстве ростовских аптек полицейскими. В них якобы продавались "наркосодержащие препараты".

​В Министерстве внутренних дел уточнили, что сотрудники скрылись после вызова для дачи показаний. После этого было принято решение об их увольнении. Следственный комитет подтвердил возбуждение дела. О решении предоставить или отказать двум россиянам в политическом убежище украинские органы пока не сообщили