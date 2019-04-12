Без анестезии и с благословения батюшки. Как власти борются с абортами

Такие разные страны, как Россия и Хорватия, оказываются кое-чем связанными: в обеих власти активно проводят политику повышения уровня рождаемости за счет запрета абортов.

В России беременных женщин перед операцией направляют на консультации к батюшке, а в Хорватии, стране Европейского союза, аборты часто проводят "наживую" – без анестезии. Часть хорватских врачей отказывается проводить операции "по соображениям совести". Депутаты Государственной думы России предлагают приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание, министерство здравоохранения Хорватии отрицает существование в этой стране нарушающих права человека практик.

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В январе 2019 года депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. "Не надо прикрываться нейтральными терминами типа "прерывание беременности" или "нежелательный плод". Это убийство человека, находящегося в утробе матери", – заявил Милонов. По словам депутата, врач, который делает аборт, тоже должен нести ответственность за свои действия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл тоже не раз высказывался в пользу отмены абортов. Русская православная церковь в целом поддерживает предложение депутата Государственной думы Елены Мизулиной о запрете финансировать аборты из резервов обязательного медицинского страхования. Такой законопроект внесён в российский парламент ещё в 2015 году. Он предполагает запрет абортов в частных клиниках, а также исключение его из ОМС, если у беременной женщины нет медицинских противопоказаний против рождения младенца. За проведение аборта в негосударственных клиниках предусмотрены крупные административные штрафы. В пояснительной записке уточнялось: "Проблема абортов в России приобретает характер национальной угрозы". Законопроект так и не был принят, но его поддержали многие чиновники на местах, после чего в некоторых регионах России временно ввели мораторий на аборты и стали принуждать женщин отказываться от прерывания беременности.

"Наживую"

Вопрос об абортах активно обсуждается и в парламенте Хорватии. Разразившийся в конце 2018 года скандал подтолкнул нескольких женщин из разных регионов этой небольшой балканской страны рассказать о том, как они перенесли аборт "наживую". В октябре 2018-го депутат оппозиционной коалиции Список независимых партий – МОСТ Ивана Нинчевич-Лесандрич на одном из заседаний рассказала о собственном опыте в загребской скорой помощи, где она перенесла аборт без анестезии. После выступления Нинчевич-Лесандрич более 500 женщин из разных районов Хорватии сообщили о подобных болезненных процедурах, которым они подвергались в государственных клиниках.

​"Я была беременной, у меня началось кровотечение", – рассказала Нинчевич-Лесандрич в интервью Радио Свобода. "Мы с мужем вызвали скорую помощь. Я думала, мне дадут какую-то таблетку и я пойду домой. Но через пять минут я уже лежала – с руками и ногами, привязанными к углам кровати. Медики сказали, что они меня таким образом "фиксируют". Я считаю, что когда тебя без твоего согласия кто-то "фиксирует" к кровати – это привязывание. Мне никто не сказал, что предстоит аборт. А я представить себе не могла, что аборты выполняют "наживую".

Аборт – это то, что бывает с женщинами, которые слишком любят мужчин

Хорватская ассоциация родителей "Рода" после выступления Лесандрич начала кампанию "Прекратить молчание", в рамках которой пригласила женщин, имеющих похожий опыт, поделиться этой информацией. Всего за три дня ассоциация получила более 300 писем, а по итогам всей кампании – более 500. "Через два дня после аборта мне пришлось ещё пойти на кюретаж. Доктор выскабливал меня без анестезии и подшучивал, что "такое бывает с женщинами, которые слишком любят мужчин". Это было пару лет назад. Я была молодой, я врачу не сопротивлялась", – рассказала в своем письме жительница Загреба.

Кроме короткого заявления министра здравоохранения о том, что "такой практики в Хорватии не существует", других реакций правительства на выступление депутата и свидетельства женщин не было. "Министерство здоровья пытается доказать, что мы все лжём”, – считает Нинчевич-Лесандрич. Однако на компанию "Прекратить молчание" отреагировали международные правозащитные организации, а также и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, потребовавшее от властей Хорватии принятия мер для предотвращения нарушений прав человека в области репродуктивного здоровья. В письме отмечено, что комиссар "в ужасе от свидетельств женщин". Управление дало двухмесячный срок на ответ. Срок истёк в конце марта, но правительство Хорватии по этому поводу все ещё не высказалось. Многочисленные обращения хорватских организаций и СМИ в адрес премьер-министра Хорватии также остались без ответа. Данных о том, с какого года в Хорватии началось выполнение абортов "наживую" и сколько женщин подверглись такой практике, найти не удалось.

"По соображениям совести"

В 2004 году, проводя реформы перед вступлением страны в ЕС, парламент Хорватии внес поправки в Закон о предоставлении медицинской помощи, согласно которому врачи имеют право на возражения "по соображениям совести". Оказалось, что в Хорватии этот закон, который должен был обеспечить права врачей, способствовал сокращению свобод женщин. По данным недавнего расследования немецкого телеканала RTL, более 60 процентов гинекологов в Хорватии отказываются от выполнения абортов. Примерно 20 процентов всех хорватских больниц не имеет ни одного гинеколога, который готов выполнить выкидыш. Югославским законом 1978 года, который в Хорватии всё еще остаётся в силе, предусматривается право будущей матери на свободное принятие решения о рождении ребёнка. "Так и есть, в Хорватии нет никаких проблем с доступностью абортов", – заявил председатель Хорватского общества гинекологов Анте Чорушич, комментируя расследование RTL. Организации гинекологов Хорватии не комментировали вопрос отказов врачей от проведения абортов "по соображениям совести".

В 2017 году Конституционный суд Хорватии постановил, что парламент республики должен в течение двух лет принять новый закон, который наряду с правом врача поступать "по соображениям совести" обеспечит доступность услуг в любой хорватской больнице. ​Министр здравоохранения Хорватии Милан Куюнджич в начале этого года заявил, что новый закон, "вероятно", не будет принят в указанные сроки. "Я хочу как можно меньше абортов и как можно больше детей", – отметил министр.

На консультацию к батюшке

В России, в некоторых регионах, решившихся на аборт женщин в обязательном порядке направляют на консультацию со священнослужителем. В апреле 2018 года жительница Старого Оскола (Белгородская область) рассказала, что для получения разрешения на аборт в ее городе нужно пройти несколько консультаций. В обходном листе помимо батюшки были заведующий женской консультацией, гинеколог, медицинский психолог. ​Ольга Копылова, психолог кризисного центра помощи женщинам в Старом Осколе, – одна из тех специалистов, кто должен поставить свою подпись в обходном листе, чтобы женщина могла получить разрешение на аборт. По её словам, консультация помогает понять, какие услуги предоставляет кризисный центр.



"Если есть необходимость, я показываю фильм "Живи", это документальный фильм режиссёра Елены Пискаревой – в тех случаях, если я вижу, что женщина сомневается в принятом решении или если для неё это первый аборт и она не знает, что это такое", – говорит Копылова. В беседе основное внимание уделяется тому, что женщина не должна самостоятельно нести ответственность за жизнь ребенка, у него всегда есть отец. "Я пытаюсь понять, какие у женщины с ним отношения. Иногда напрямую говорю и с мужчинами, но это происходит довольно редко. Однако все мужчины, которые приходят на консультации, принимают решение о сохранении ребенка. Если бы это было в моих силах, я бы приглашала на консультации только мужчин, потому что именно они должны принимать решение об аборте", – уточняет психолог.



Иногда Копылова приглашает на консультацию родителей одного из партнёров. Как она рассказывает, родственники часто оказывают влияние на решение молодой семьи и принуждают её отказаться от ребенка: "Моя главная задача заключается в том, чтобы решение об аборте после консультации женщина принимала осознанно. Не имеет значения, каким именно оно будет. Очень сложно со стороны оценить, в какой ситуации находится женщина. Я не даю личных оценок во время консультации, просто рассказываю, какие есть возможности для сохранения ребенка, а также говорю о последствиях аборта", – рассказывает Копылова.

Аборт – это личное решение женщины, и я его уважаю

Психолог сожалеет о том, что работа кризисного центра не всегда эффективна, так как решение сохранить ребенка принимает меньшинство женщин. Около 10–15 процентов женщин после консультации уходят с четким решением всё же делать аборт, 15–20 процентов принимают решение о сохранении ребенка, а все остальные уходят в сомнениях. Копылова с радостью признается, что многие из группы "сомневающихся" потом всё-таки отказываются от прерывания беременности и обращаются в кризисный центр за гуманитарной помощью. "Очень часто ко мне с обходным листом приходят женщины, которые четко знают, что будут делать аборт, что бы я ни сказала. Иногда они приходят с явной агрессией. В этом случае моя задача – поговорить с женщиной, помочь ей избавиться от напряжения. Можно даже не говорить о беременности, а говорить о чувствах женщины и её проблемах. Агрессия возникает во многом из-за того, что совесть не позволяет женщине совершить аборт", – говорит Копылова. При этом психолог утверждает, что никогда не принуждает женщин к разговору и готова поставить подпись, если даже консультации не было: "Аборт – это личное решение женщины, и я его уважаю".

​Многие женщины, участницы интернет-форумов жалуются, что получить подписи всех специалистов из обходного листа не так просто. Мария, пожелавшая не раскрывать свою фамилию, рассказала Радио Свобода, что сделать аборт в государственной больнице в Старом Осколе без заполненного обходного листа невозможно. "Я хотела сделать аборт, мне показали список специалистов и добавили, что для получения разрешения нужны все подписи. В итоге я решила отказаться от операции. Подруге тоже дали такой лист. Она не хотела идти на консультацию к батюшке, потому что атеистка. В итоге сделала аборт в частной клинике", – говорит жительница Старого Оскола. В департаменте здравоохранения Белгородской области всё это отрицают. Там говорят: пациенток не обязывают получать разрешение от священника. Прохождение подобной комиссии рекомендуется, но от него можно отказаться.



Молитвы за "спасение детских жизней"

В России побуждают будущих матерей проводить консультации со священнослужителями, а в Хорватии активно организуют публичные молитвы "за жизнь нерождённого ребёнка". В декабре прошлого года движение противников абортов объявило о том, что проведена "пока самая успешная" кампания, в результате которой более трёх тысяч человек молились перед больницами в 28 городах Хорватии за "спасение детских жизней". На улицах больших хорватских городов – Загреба, Сплита и Риеки – в марте прошлого года​ состоялась "Прогулка жизни" противников абортов. В этом году такая прогулка пройдёт в середине мая, к мероприятию присоединятся города Осиек и Задар.

Женщина должна сделать выбор до того, когда она пойдёт в постель​

​Одновременно прошли протесты "Движения свободы" – сторонников абортов. Коллективные молитвы начались после того, как законодательные предложения о введении полного запрета на аборты в Польше подтолкнули хорватских активистов выступить с похожими идеями. Пока в Польше проходили протесты, католическая инициатива "40 дней молитвы за жизнь" в южном хорватском городе Шибеник организовала ежедневные молитвы "За жизнь нерожденного ребёнка", продвигая идею о том, что аборты нужно запретить всем, включая и забеременевших из-за изнасилования женщин. "Женщина должна сделать выбор до того, когда она идёт в постель, – заявила тогда активистка из Шибеника Ваня Гулам. – Рождение ребёнка – это Божье решение. Я поддерживаю польское предложение о запрещении аборта изнасилованным женщинам, даже если речь идет о несовершеннолетних. Есть учреждения, которые будут заботиться о матери и ребенке. Если убийство ребёнка наказуемо, надо наказать и умышленное прерывание беременности".

​Хорватская культура боли

В разных регионах Хорватии аборты без анестезии выполняют вне зависимости от того, принято ли решение сделать аборт самой женщиной или случился выкидыш. "Врач мне сказал, что аборт – это то же самое, как сходить к дантисту и вырвать зуб, и начал... Я испытывала невыносимую боль. И так очень грустно из-за того, что твоего ребёнка больше нет, а тебе ещё приходится терпеть физическую боль", – отметила в своём письме одна хорватка.

"Насколько табуирован в Хорватии этот вопрос, свидетельствует то обстоятельство, что многие женщины в своих письмах отметили: они не ожидали аборта без анестезии, – сказала Радио Свобода Даниела Драндич, руководитель ассоциации родителей Рода. – Женщины просто не знали, и они не просили, чтобы им дали анестезию. И это логично, потому что, когда мы обращаемся в больницу, мы ожидаем, что кто-то сделает всё для того, чтобы нам стало лучше".

Кроме физической боли, женщины жаловались на неморальное поведение врачей. "Моя соседка по палате через день после аборта кричала от боли так сильно, что её услышало всё отделение. Это прогневило заведующего отделом гинекологии, который заявил ей: хватит ныть, как маленькая девчонка", – рассказала жительница города Риека. Драндич считает, что в стране до сих пор господствует патриархальное восприятие: женщина должна терпеть боль: "Культура боли –​ наследие прежних времён, когда считалось, что мы все должны терпеть и молчать. Это проблема культуры и мировоззрения"​.

Физиология зовет

Патриархальное восприятие роли женщины в обществе характерно и для России. Во многих регионах женщин всё еще принуждают отказываться от абортов, аргументируя это тем, что рождение ребенка – главная задача женщины. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что россиянок надо стимулировать рожать больше детей. По его словам, "любая здравомыслящая женщина старается родить. В любых условиях она будет стараться родить ребенка, физиология зовёт". Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы уговорить их отказаться от прерывания беременности. По его словам, если женщина все же решила делать аборт, значит, власти с ней "плохо поработали". Эти "ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей", – добавил глава региона.

Ирина (имя изменено) рассказала, что попытки отговорить женщин от абортов власти Пензенской области предпринимали неоднократно. Ирина пыталась прервать беременность в 2014 году, до этого врачи диагностировали у неё бесплодие как результат апоплексии яичника. Долгое время женщина, тем не менее, использовала гормональную контрацепцию, потом у нее появился риск тромбоза, и врач предложил перейти на барьерные способы контрацепции – презервативы.

​"После отмены гормональных препаратов цикл стал сбиваться, поэтому я узнала о беременности только на девятой неделе. На тот момент я не хотела детей, потому что уже привыкла слышать от врачей о бесплодии, к тому же я еще училась в университете и только начала встречаться с молодым человеком – отцом ребенка", – рассказывает Ирина.

Она записалась на прием к гинекологу и объяснила ситуацию. Врач принялся отговаривать её от аборта, аргументируя это тем, что с бесплодием в анамнезе никто не будет делать ей операцию. "Я не поддавалась давлению, и тогда гинеколог начала меня запугивать: "Как вы можете убить ребенка, вам потом будут сниться трупы, а детей у вас больше никогда не будет!" Я не поддалась и на эту манипуляцию и решила сдать анализы", – рассказывает Ирина. В итоге анализы потерялись. Ирина сдала их еще раз, но они снова потерялись. Аборт проводится не позднее 12-й недели беременности, а Ирина находилась уже на 11-й. "Время шло. Я снова пришла к врачу. Врач сказала, что времени осталось мало, а анализы могут еще раз потеряться, и тогда аборт никто уже делать не будет. Так я поняла, что выбора у меня нет. В частных клиниках на таком позднем сроке уже не делают аборты".

Беременность проходила тяжело. После родов появились проблемы со здоровьем, стала сгущаться кровь. Первое время было тяжело материально, признается Ирина. Но в итоге всё сложилось хорошо: с отцом ребенка они расписались, у них родился сын, а потом Ирина нашла хорошую работу.

Но так хорошо складывается жизнь после рождения нежеланного ребенка далеко не у всех. Ксения (имя изменено) из Санкт-Петербурга тоже не смогла сделать аборт, потому что её анализы сначала терялись, потом оказались плохими, потом потребовалась флюорография. В итоге срок беременности оказался слишком большим и девушке пришлось родить ребенка. "Денег не хватает. Молодой человек сразу бросил меня, как только узнал, что я буду рожать. Найти работу одинокой женщине с ребенком практически невозможно", – говорит Ксения.​

​"Запрет абортов никак не влияет на уровень рождаемости", –

говорит феминистка, художник-акционист Леда Гарина. По её мнению, повышения уровня рождаемости можно достигнуть, только обеспечив экономический рост, а также предоставив беременным нормальные социальные гарантии. "Для того чтобы абортов стало меньше, не нужно их запрещать. Нужно ввести сексуальное просвещение в школах и сделать доступной контрацепцию, – считает Гарина. – Нужно говорить не о сокращении количества абортов, а о сокращении количества насильственных родов женщин, которые к этому не готовы. Когда женщин принуждают отказаться от аборта, речь идет об усилении контроля за женщинами. Государство утверждает, что вправе принимать решение за женщину как за неполноценного члена общества".



В Хорватии аборт является легальным до окончания 10-й недели беременности. При этом Хорватия – страна ЕС с самой низкой частотой выполнения абортов, всего 35 процентов такого рода операций связаны с намеренным прерыванием беременности. В России аборты разрешены и оплачиваются из государственного бюджета. При сроке беременности до 12 недель аборт может быть проведён по желанию женщины; при сроке 12–22 недели – ​если беременность наступила в результате изнасилования; при наличии медицинских показаний –​ на любом сроке беременности. При этом пункт 3 статьи 70 закона "Об основах охраны здоровья" позволяет российским врачам отказаться от проведения операции по личным убеждениям. Единственное исключение, когда врач должен сделать аборт, – наличие соответствующих медицинских показаний. Число абортов в России постепенно снижается. В 2017 году оно понизилось на 8,8 процента.