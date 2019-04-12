Нижегородского полицейского освободили от наказания за пытки

Суд в Нижегородской области назначил три года лишения свободы условно полицейскому Олегу Каштанову, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Осуждённого освободили от наказания из-за истечения срока давности, сообщает правозащитная организация "Комитет против пыток".

Правозащитники отстаивают интересы Сергея Ляпина, который рассказал, что в 2008 году милиционеры задержали его из-за подозрений в кражах и пытали током. Дело в отношении сотрудников полиции возбудили лишь в 2016 году, когда Европейский суд по правам человека подтвердил, что Ляпина действительно пытали.

Сам Олег Каштанов вину не признал. Дело в отношении другого обвиняемого – Виталия Старикова – прекратили в прошлом году из-за истечения срока давности.

Юристы "Комитета против пыток" повторно обратились в Европейский суд по правам человека, так как обвиняемые в пытках избежали наказания.