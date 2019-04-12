В Совете Федерации разработают закон с определением пыток

Член Совета федерации Людмила Нарусова разработает законопроект, который определит, что такое пытки. Авторы документа консультируются в работе с правозащитниками. Об этом депутат рассказала изданию "Фонтанка".

Несмотря на то, что пытки в России запрещены, законодательство недостаточно чётко определяет этот термин, считает Нарусова. Она рассказала, что авторы законопроекта хотят дать ему более точное определение. Кроме того, депутат планирует регламентировать порядок проведения допросов подозреваемых, ввести их обязательную видеозапись и создать новый порядок рассмотрения жалоб на пытки.

Сейчас Нарусова возглавляет рабочую группу по законопроекту. По её словам, авторы консультировались с уполномоченной по правам человека Татьяной Москалькой, главой президентского Совета по правам человека Михаилом Федотовым, правозащитником Львом Пономаревым и журналистом Зоей Световой. Внести документ в Госдуму она планирует не позднее лета.

В январе ФСБ и МВД в ответ на рекомендации Совета по правам человека выступили против введения статьи о пытках в Уголовный кодекс, назвав ее "избыточной", — напоминает "Медиазона". Сейчас в случае уголовного преследования сотрудников правоохранительных структор за пытки дела чаще всего возбуждают по статье о превышении должностных полномочий, напоминает издание.