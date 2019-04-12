Британский евроскептик представил программу "Партии брекзита"

Евроскептик и депутат Европарламента Найджел Фараж объявил, что создана в феврале "Партия Брекзита" будет участвовать в выборах в Европарламент. Те пройдут от 21 до 24 мая. Об участии партии в выборах Фараж сообщил на съезде партии в Ковентри и в видео, опубликованном на странице "Партии Брекзита" в Твиттере.

По словам Фаража, британских избирателей обманули. "Поэтому мы собираемся участвовать в выборах в Европейский парламент", — заявил политик на символическом фоне Белых скал Дувра, находящихся всего в 30 километрах от Франции.

"Демократия находится под угрозой", — продолжает мысль Фаража некий Бен Хабиб, которого представляют как "бизнесмена и кандидата". Кроме него в ролике выступают еще несколько человек, в том числе студент медицины, который требует привлечения к ответственности политиков, которые по его мнению "не выполнили" своих обещаний.

В видео еще присутствуют студентка политических наук, бизнесмен, который заявляет, что Великобритания — "поражающая страна" и адмирал в отставке Роджер Лей-Нот, который призывает вступить в "Партию брекзита".

В конце обращения к избирателям вновь появляется Найджел Фараж, который убеждает, что его команда может работать лучше, чем нынешние депутаты британского парламента. "Мы хотим быть решающей за себя и независимой нацией, самостоятельно создающей свои законы и защищающей свои границы", — подытоживает Фараж программу партии.

До 2016 года Найджел Фараж был главой Партии независимости Соединенного королевства. Он активно агитировал за выход из Евросоюза во время кампании перед референдумом по этому вопросу в 2016 году. Фараж подал в отставку после победы сторонников Брекзита заявив, что достиг политической цели партии и хочет "вернуться к жизни". Политик однако сохранил членство в партии до конца прошлого года. О создании новой "Партии Брекзита" он объявил в феврале. К нему присоединились несколько депутатов Европарламента, ранее состоявших в Партии независимости Соединенного королевства.

В ночь с 10 на 11 апреля стало известно об очередной отсрочке Брекзита — теперь Великобритания должна выйти из ЕС не позднее 31 октября. В связи с этим страна будет участвовать в выборах в Европарламент, которые запланированы на конец мая.