Эммануэль Макрон принял Владимира Зеленского в Елисейском дворце

Президент Франции днем в пятницу, 12 апреля, принял в Елисейском дворце кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Встреча началась примерно в 15 часов. В пресс-службе президентской администрации уточнили, что одной из тем переговоров будет судьба «нормандского формата».
Позднее вечером Эммануэль Макрон должен принять в Елисейском дворце президента Украины Петра Порошенко.
Цель встреч Макрона с Зеленским и Порошенко — оценить состояние франко-украинских отношений и перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, заявил ранее источник из команды президента Франции.
В Елисейском дворце особо подчеркнули, что Владимиру Зеленскому приготовили "более неформальный" прием, а Петра Порошенко будут встречать "со всеми почестями", положенными главе государства, сообщает Международное французкое радио.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.