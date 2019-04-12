Эммануэль Макрон принял Владимира Зеленского в Елисейском дворце

Президент Франции днем в пятницу, 12 апреля, принял в Елисейском дворце кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Встреча началась примерно в 15 часов. В пресс-службе президентской администрации уточнили, что одной из тем переговоров будет судьба «нормандского формата».



Позднее вечером Эммануэль Макрон должен принять в Елисейском дворце президента Украины Петра Порошенко.

Цель встреч Макрона с Зеленским и Порошенко — оценить состояние франко-украинских отношений и перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, заявил ранее источник из команды президента Франции.

В Елисейском дворце особо подчеркнули, что Владимиру Зеленскому приготовили "более неформальный" прием, а Петра Порошенко будут встречать "со всеми почестями", положенными главе государства, сообщает Международное французкое радио.