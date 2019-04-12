ФСИН: долголетию осуждённых способствует отсутствие информации

В России люди, осужденные к пожизненным срокам, живут дольше остальных заключенных. Эти данные представил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко по случаю 190-летия тюремной медицины, сообщает ТАСС.

"Эти люди находятся в условиях прекрасной медицинской помощи. Они находятся на особом контроле в отличие от тех, кто содержится в обычных колониях. При первых подозрениях им оказывают помощь и гражданские специалисты [органов здравоохранения]", — рассказал Максименко.

По его словам, одним из условий долголетия пожизненно заключённых является строгое соблюдение ими распорядка дня.

Ещё одним факторов, обеспечивающим долголетие, Максименко назвал "полное отсутствие информации извне и всяких стрессов".

В России, по официальным данным, более 2 тысяч человек осуждены на пожизненные сроки.