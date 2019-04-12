Путин опубликовал декларацию о доходах, расходах и имуществе

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8 миллионов 648 тысяч 353 рубля. Такие данные содержатся в опубликованной в пятницу на сайте Кремля декларации главы государства о доходах, расходах и имуществе. В среднем ежемесячный заработок президента в прошлом году составил 720,7 тыс. рублей.

Согласно декларации, состав недвижимого имущества президента РФ не изменился. В его собственности - квартира площадью 77 кв м и гараж площадью 18 кв м. В пользовании президента также квартира в 153,7 кв м и гаражное место на 18 кв м. Все эти объекты находятся в России.

Путин по-прежнему является обладателем двух раритетных автомобилей "Волга" ГАЗ М21, внедорожника "Нива" и прицепа "Скиф".

Доход Путина в 2018 году оказался примерно на 10 млн рублей меньше, чем в 2017 году, когда он составил 18 млн 728 тыс. 268 рублей, однако в той сумме были учтены средства от продажи земельного участка в 15 соток.

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка третий год подряд удерживает бесспорное лидерство по размерам доходов среди жен высших чиновников Кремля и правительства, говорится в другом сообщении ТАСС. По данным деклараций о доходах, опубликованных в пятницу на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров, заработок Навки в 2018 году составил 218 млн 603 тыс. 669 рублей.