В Испании арестован по запросу США контрабандист Хуго Карвахал

Многолетний начальник венесуэльской разведки был арестован испанской полицией в пятницу в Мадриде. Полицейские действовали по запросу США, которые выдали международный ордер на арест подозреваемого в контрабандной торговле тоннами кокаина.



Отставной генерал Хуго Карвахал более десяти лет служил покойному венесуэльскому лидеру Уго Чавесу и возглавлял органы безопасности Венесуэлы, сообщает AP. Недавно он стал наиболее влиятельным военным, который заявил о своей лояльности оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо.



Оппозиция надеялась, что уход Карвахала из нынешнего правительства побудит других военных последовать его примеру. Но вооружённые силы остались в большинвстве своём преданными президенту Николасу Мадуро.



Представитель испанского испанского Национального суда, занимающегося делами об экстрадиции, заявил, что Карвахал должен будет дать показания в субботу в мадридском суде.

Официальный источник, котороый не был уполномочен раскрывать своё имя, заявил, что власти США просят об экстрадиции Хуго Карвахала в связи с обвинениями в контрабанде пяти с половинной тонн кокаина.



Ранее власти США выдвигали Карвахалу обвинения в том, что он был причастен, наряду с другими высокопосталвенными военными, в предоставлении убежища главным наркобаронам из соседней с Колумбии.



Известный под прозвищем El Pollo, Карвахал также обвиняется в том, что помогал колумбийским партизанам экспортировать в США большие объёмы кокаина через территорию Венесуэлы.

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---Многолетний начальник венесуэльской разведки был арестован испанскйо полицией в пятницу в Мадриде. Полицейские действовали по запросу США, которые выдали международный ордер на арест подозреваемого в контрабандной торговле тоннами кокаина.



Отставной генерал Хуго Карвахал более десяти лет служил покойному венесуэльскому лидеру Уго Чавесу и возглавлял органы безопасности Венесуэлы. Недавно он стал наиболее влиятельным военным, который заявил о своей лояльности оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо.



Оппозиция надеялась, что уход Карвахала из нынешнего правительства побудит других военных последовать его примеру. Но вооружённые силы остались в большинвстве своём преданными президенту Николасу Мадуро.



Представитель испанского испанского Национального суда, занимающегося делами об экстрадиции, заявил, что Карвахал должен будет дать показания в субботу в мадридском суде.

Официальный источник, котороый не был уполномочен раскрывать своё имя, заявил, что власти США просят об экстрадиции Хуго Карвахала в связи с обвинениями в контрабанде пяти с половинной тонн кокаина.



Ранее власти США выдвигали Карвахалу обвинения в том, что он был причастен, наряду с другими высокопосталвенными военными, в предоставлении убежища главным наркобаронам из соседней с Колумбии.



Известный под прозвищем El Pollo, Карвахал также обвиняется в том, что помогал колумбийским партизанам экспортировать в США большие объёмы кокаина через территорию Венесуэлы.