В Лос-Анджелесе на похоронах рэпера произошла перестрелка

В Лос-Анджелесе на похоронах рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгедом) произошла стрельба. В результате один человек погиб и ещё трое получили ранения. Об этом сообщил глава полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур.

Неизвестные вели стрельбу из серого автомобиля Hyundai. По данным полиции, всего на траурную церемонию вышли около 10 тысяч человек. С прощальными речами выступили музыкант Стиви Уандер и рэпер Снуп Догг. Также было зачитано письмо от бывшего президента США Барака Обамы.

Nipsey Hussle был застрелен 31 марта возле своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Через несколько дней был задержан подозреваемый в убийстве 29-летний Эрик Холдер, который по версии полиции мог застрелить рэпера из-за личного конфликта.

Дебютный альбом Nipsey Hussle под названием "Victory Lap" был номинирован на премию "Грэмми" в 2018 году и занял четвертое место в американском хит-параде.