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В Тюмени убили предполагаемых сторонников ИГИЛ

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В Тюмени сотрудники правоохранительных органов в ходе перестрелки убили предполагаемых сторонников запрещенной в России организации ИГИЛ. В городе введён режим контртеррористической операции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники. Официальной информации о количестве погибших нет.

По информации СМИ, двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнём. В одном из домов на месте проведения операции возник пожар. Несколько городских улиц отключили от электричества, а жителей домов эвакуировали. Они размещены в местном лицее, где останутся на ночь. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых слышно звуки выстрелов и фотографии бронетехники на городских улицах.

12 апреля сотрудники ФСБ якобы получили информацию о том, что в одном из частных домов находятся вооруженные люди, планирующие террористические атаки на места массового скопления людей

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