Эстония и Польша не пустили "Седов" в свои воды - из-за Крыма

Две страны Евросоюза - Эстония и Польша - запретили российскому учебному парусному судну "Седов" войти в их территориальные воды.

Как сообщает Deutsche Welle, обе страны объяснили это тем, что на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Он расположен на территории аннексированного Крыма. В МИД Польши подчеркнули, что вход "Седова" в польские территориальные воды противоречил бы политике непризнания аннексии Крыма. У курсантов на борту "Седова" - российские, а не украинские паспорта.

"Седов" намеревался зайти в порт Таллина и в польский порт Гдыня. Об отказе эстонских властей стало известно 10 апреля, а властей Польши - 12 апреля.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала решение эстонских властей "очередным недружественным и провокационным шагом". При этом через несколько дней Москву должна посетить президент Эстонии Керсти Калььлайд, запланирована и её встреча с Владимиром Путиным.