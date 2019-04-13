Тюменский губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации

Губернатор Тюменской области Александр Моор утверждает, что два человека, убитые в пятницу вечером в Тюмени сотрудниками правоохранительных органов, готовили в городе теракт, а ранее "присягнули запрещённой в России террористической организации ИГИЛ <"ИГ", "Исламское государство" - РС>".

Моор в инстаграме поблагодарил спецслужбы, в особенности ФСБ, за проведённую в Тюмени контртеррористическую операцию. При этом он непрямо раскритиковал СМИ и пользователей соцсетей, которые сообщали о ней подробности:

"у преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ.

Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора" - написал Моор.

Режим контртеррористической операции был введён в одном из районов Тюмени вечером в пятницу. Сообщалось, что вооружённые люди находятся в одном из частных домов. Около 100 человек из близлежащих домов были эвакуированы, район оцеплен. В районе операции несколько часов не было света, сотовая связь была заглушена. В соцсетях появились видео размещённой в городе бронетехники. На видео также слышны звуки выстрелов.

Утверждается, что два человека, подозреваемые в причастности к деятельности "ИГ", вступили в перестрелку и были убиты. Один из частных домов во время проведения операции сгорел. Утром в субботу режим контртеррористической операции в городе отменили.​ Сообщается, что пострадавших среди жителей и сотрудников правоохранительных органов нет.

В Следственном комитете заявили, что уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом. Утверждается, что в доме изъято оружие, взрывные устройства и "религиозная литература".