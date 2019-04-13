Помпео: Россия присутствует в Венесуэле как "враждебная сила"

Госеекретарь США Майк Помпео осудил Россию за её политику в отношении Венесуэлы, заявив, что Россия присутствует в этой стране как "враждебная сила", вопреки воле законных властей Венесуэлы.

В интервью пуэрториканскому телеканалу Mega TV Помпео назвал "интервенцией" и "очевидной провокацией" переброску в Венесуэлу российских военных.

Соединённые Штаты не признают легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, и настаивают на том, что законный лидер Венесуэлы - глава контролируемого оппозицией парламента Хуан Гуайдо.

Выступая в столице Чили Сантьяго, Помпео также осудил Китай за поддержку режима Мадуро, прежде всего экономическую.

По словам госсеекретаря, Соединённые Штаты твёрдо намерены добиться ухода Мадуро и "всоттановления демократии" в Венесуэле. Госсекретарь не исключил, что для этого могут потребоваться и военные меры.

Помпео начал трёхдневное турне по странам Латинской Америки, одна из главных тем которого - ситуация в Венесуэле. Большая часть латиноамериканских стран признала Гуайдо легитимным главой государства.

Однако за почти три месяца, прошедших с того момента, как Гуайдо провозгласил себя временным президентам, к нему так и не перешли реальные рычаги власти в стране.

Около 100 российских военных прибыли в Венесуэлу в прошлом месяце. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключённых соглашений о военно-техническом сотрудничестве, а о создании российской базы речь не идёт. В США, однако, этот шаг Москвы резко осудили.

Соединённые Штаты ввели множество санкций против окружения Мадуро и крупнейших венесуэльских компаний. В пятницу было объявлено о новых санкциях, в том числе об аннулировании американских виз сотен приближённых Мадуро.