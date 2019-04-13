В Судане вновь сменился лидер: военный совет возглавил другой генерал

В Судане спустя сутки после отстранения от власти президента Омара аль-Башира сменился глава руководящего сейчас страной временного военного совета.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в пятницу заявил об уходе с этого поста и передаче полномочий главе Генштаба генералу Абдель-Фаттаху аль-Бурхану.

Ухода главы министерства обороны требовали демонстранты на улицах Хартума, которые, несмотря на удовлетворение их требований об отставке Башира, не разошлись и теперь настаивают на как можно более быстрой передаче власти от военных к гражданскому правительству.

Военные ранее заявляли, что намерены управлять страной около двух лет, чтобы подготовить свободные выборы и избежать хаоса. Однако они согласны на диалог с протестными силами. Демонстранты же требуют формирования переходного гражданского правительства. На улицах Хартума, несмотря на объявленный комендантский час, остаются тысячи людей, их главный лагерь разбит у здания министерства обороны.