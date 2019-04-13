Суд в Калифорнии поддержал позицию Трампа по вопросу о мигрантах

Окружной суд в Сан-Франциско отменил в пятницу решение нижестоящего суда и разрешил администрации Дональда Трампа на время вернуться к практике, при которой мигранты из стран Латинской Америки, обращающиеся к властям США за политическим убежищем, не допускаются автоматически в страну и должны дожидаться ответа на свои заявления на территории Мексики.

Прежде упомянутый окружной суд неизменно оставлял в силе решения нижестоящих судов, блокирующие иммиграционные инициативы администрации Трампа.

У Белого дома было несколько дней на то, чтобы опротестовать постановление федерального судьи, посчитавшего незаконным принуждение соискателей убежища к проживанию в Мексике на время рассмотрения их дел. По мнению судьи, пребывание в Мексике лишает заявителей гарантии полного соблюдения их прав. Позиция Белого дома сводится к тому, что у иммиграционных властей нет ресурсов на то, чтобы оперативно рассматривать небывало возросший объем заявлений на убежище прямо на границе, а пускать в страну большое число потенциально незаконных мигрантов — нежелательно.

Администрация надеется, что решение разблокировать инициативу, обязывающую мигрантов находиться в Мексике до окончания рассмотрения их дел, останется в силе вплоть до полного завершения разбора жалоб противников инициативы.

Нововведение администрации Трампа начало действовать в январе. С тех пор в Мексику были возвращены 1323 латиноамериканца, обратившиеся за убежищем в США.

Президент Трамп называет ситуацию, сложившуюся на южной границе в связи с наплывом желающих получить убежище, чрезвычайной, а меры по ограничению миграции постоянно становятся предметом судебных споров администрации и её оппонентов.