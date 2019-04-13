В Лондоне автомобиль посла Украины подвергся нападению

В Лондоне представитель посольства Украины заявил, что автомобиль украинского посла, припаркованный у здания дипломатической миссии, подвергся нападению. По словам представителя украинской дипмиссии, наезд другого автомобиля на посольскую машину происходил без применения огнестрельного оружия. Нападавший задержан полицией.

По некоторым сообщениям британских СМИ, полицейские открыли стрельбу при задержании нападавшего.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится человек, врезавшийся в машину посла. Подробности продолжают поступать.

В районе Холланд-парк находятся посольства Украины, Греции и Камеруна.