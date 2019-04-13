Украина: стадион "Олимпийский" подтвердил готовность к дебатам

Президент Украины Петр Порошенко, занявший второе место в первом туре президентских выборов, намерен приехать 14 апреля на киевский стадион "Олимпийский". Об этом в субботу, 13 апреля, сообщила администрация спортивного комплекса "Олимпийский" на своем сайте. Прибытие Порошенко ожидается в 14 часов. Аккредитация представителей СМИ проводится до 14 часов 13 апреля, информирует "Немецкая волна".

О формате мерприятия, а также об участии в нем соперника Порошенко во втором туре Владимира Зеленского не сообщается. Ранее штаб Порошенко сообщил о проведении на стадионе "Олимпийский" в 14 часов 14 апреля предвыборных дебатов с Зеленским.

Победитель первого тура настаивает на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля. Глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания подтвердил, что дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут 19 апреля с 20.00 до 21.00 в студии телеканала.