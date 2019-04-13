Двухфюзеляжный 6-моторный самолёт впервые поднялся в воздух

Самый большой транспортный самолёт в мире впервые поднялся в воздух для демонстрационного полёта в субботу 13 апреля. Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, создан американской компанией Stratolaunch Systems (в дословном переводе: "Системы стратосферных запусков"). Самолёт может взять на борт груз массой 250 тонн.

Полёт проходил к северу от Лос-Анджелеса. Видео опубликовал в твиттере ее генеральный директор Джин Флойд.

Размах крыльев самолёта — 117 метров. У него шесть двигателей. До настоящего времени самым большим самолётом в мире являлся Ан-225 "Мрия". Ожидается, что в 2020 году с борта самолёта Stratolaunch ("Стратолонч") будет впервые запущен коcмический аппарат.