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Двухфюзеляжный 6-моторный самолёт впервые поднялся в воздух

Сравнение двухфюзеляжного самолёта компании Stratolaunch с другими самыми большими самолётами в мире. (Зелёный Ан 225 Мрия)

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Самый большой транспортный самолёт в мире впервые поднялся в воздух для демонстрационного полёта в субботу 13 апреля. Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, создан американской компанией Stratolaunch Systems (в дословном переводе: "Системы стратосферных запусков"). Самолёт может взять на борт груз массой 250 тонн.

Полёт проходил к северу от Лос-Анджелеса. Видео опубликовал в твиттере ее генеральный директор Джин Флойд.

Размах крыльев самолёта — 117 метров. У него шесть двигателей. До настоящего времени самым большим самолётом в мире являлся Ан-225 "Мрия". Ожидается, что в 2020 году с борта самолёта Stratolaunch ("Стратолонч") будет впервые запущен коcмический аппарат.

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