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В РУСАДА похитили 1 млн рублей и оплатили допинг-тесты

Вывеска на здании, в котором располагается РУСАДА

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В Москве полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве – в связи с хищением 1 миллиона рублей в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление МВД.

По словам источника в МВД, следствием установлено, что неизвестные лица из числа сотрудников некоммерческого партнерства Российского антидопингового агентства РУСАДА совершили хищение в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года. Оборудование для проведения допинг-тестов было заказано и оплачено по завышенной цене.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что в период, когда, как заявляют следователи, совершались хищения, Московской антидопинговой лабораторией РУСАДА руководил Григорий Родченков. Позднее он стал информатором WADA (Всемирного антидопингового агентства) и призывал организацию не восстанавливать аккредитацию РУСАДА.

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