В Париже полиция нашла украденное кольцо семьи Бонапарт за $1 млн

Счастливый случай помог французским следователям найти кольцо стоимостью в 1 миллион долларов, которое было украдено в Париже в начале апреля. Кольцо с бриллиантом в 40 карат является частью семейных драгоценностей семьи Бонапарт. Этот бриллиант был вставлен в корону императрицы Евгении, жены Наполеона III.

Молодой наследник Наполеона III, Жан-Кристоф Наполеон, преподнёс в подарок это кольцо своей невесте, графине Олимпии фон Арко-Зиннеберг, по случаю помолвки, сообщает RFI. Кольцо осталось в сумке в автомобиле, когда пара остановилась у пятизвёздочного отеля в 6-м округе Парижа и, выйдя из машины, забыла её запереть. Кольцо пропало вместе с бумажником, кредитными картами и компьютером. Ни одна из видеокамер отеля не зафиксировала вора.

Одну из украденных карт вор использовал, чтобы расплатиться в ближайшем японском ресторане и рассчитаться за гостиницу. Тогда-то его изображение и попало на видеокамеры, что помогло полиции быстро найти рецидивиста, 30-летнего гражданина Египта. Как выяснилось, он не догадывался о ценности украденного кольца.

В парижской прокуратуре рассказали журналистам, что самым трудным в этой операции было задержать вора до того, как он мог бы избавиться от похищенных вещей.