Солсбери назван лучшим местом для проживания в Британии

Газета The Times назвала город Солсбери - где в прошлом году от отравления ядом "Новичок" пострадали бывший сотрудник российской военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - лучшим местом для проживания в Великобритании.

В обоснование своего решения газета отметила "коллективный дух" жителей города, который оказался не сломленным, несмотря на то, что Солсбери, как пишет газета, "не по своей вине попал в заголовки новостей во всём мире". Преодолев пережитый стресс, город стал "ещё сильнее" - пишет The Times.

Моральные качества жителей, впрочем, не единственная причина того, почему Солсбери возглавил рейтинг. Среди его преимуществ отмечены также близость к морскому побережью и к Лондону, а также высокий уровень образования и учреждений культуры.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте прошлого года. Они выжили после долгого лечения. Британские власти обвинили российскую военную разведку в покушении на её бывшего агента. Россия обвинение отрицает. Двое главных подозреваемых, въезжавших в Британию по документам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова (британское следствие утверждает, что это сотрудники Главного управления Генштаба России), заявили в эфире RT, что являются предпринимателями, а в Солсбери приезжали, чтобы посмотреть на знаменитый собор с его длинным шпилем. После этого интервью "Петров" и "Боширов" ни разу не появлялись на публике.