Отец Ассанжа просит выдать его в Австралию, депутаты - в Швецию

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного в Великобритании и сейчас ожидающего, когда суд рассмотрит запрос о его экстрадиции в США, призвал власти Австралии, гражданином которой Ассанж является, вмешаться в его судьбу и добиться его выдачи в Австралию.

По словам Джона Шиптона, такое решение стало бы удовлетворительным для всех.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил ранее, что Ассанжу по его запросу окажут консульскую помощь, но австралийские власти не будут каким-то особым образом участвовтать в его деле.

Некоторые представители журналистской общественности и левых кругов выступают в защиту Ассанжа, заявляя, что ему может грозить суровое наказание в случае выдачи в США. Около 70 депутатов британского парламента, главным образом лейбористы, призвали власти рассмотреть возможность его экстрадиции в Швецию. Именно спасаясь от экстрадиции в эту страну, Ассанж в 2002 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Сейчас, однако, дело по обвинению в изнасиловании в Швеции закрыто, и единственный запрос об экстрадиции, который получили британские власти, поступил от США.

В Соединённых Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в содействии рядовому Челси Мэннинг во взломе компьютеров минобороны для получения секретной информации. За это преступление Ассанжу грозит до 5 лет лишения свободы. Сам он опасается, однако, что ему могут предъявить дополнительные обвинения вплоть до госизмены. Британия ранее взяла на себя обязательство не экстрадировать Ассанжа в том случае, если ему будет грозить смертная казнь.

Основатель WikiLeaks был арестован приглашёнными в посольство Эквадора британскими полицейскими после того, как Эквадор лишил его политического убежища.