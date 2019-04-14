В Туве девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания

В Республике Тува 14 апреля из изолятора временного содержания межмуниципального отдела полиции "Барун-Хемчикский" в городе Ак-Довурак сбежали девять задержанных, во время побега пострадал дежурный полицейский, сообщила пресс-служба республиканского МВД.



По сообщению ведомства, дежурный полицейский получил телесные повреждения. Идёт розыск сбежавших. Среди них есть подозреваемые в убийстве и разбое, сообщило РИА Новости. По данным собеседника агентства, побег удался из-за того, что задержанных вывели за вещами в каптерку. Двое задержанных напали на полицейского и угрозами и насилием заставили его выпустить остальных. Полицейский получил незначительные травмы.



Руководство МВД по Республике Тыва по факту побега назначило служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия, - пишет Сибирь.Реалии.