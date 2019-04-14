Стивен Мнучин: США и КНР близки к торговому соглашению

Министр финансов США Стивен Мнучин выразил мнение, что американо-китайские торговые переговоры вступили в свою заключительную фазу и что их успешное завершение ознаменует кардинальное изменение в характере двусторонних экономических отношений.

Мнучин беседовал с журналистами в субботу в кулуарах совместного заседания Всемирного банка и Международного валютного фонда, проходившего в Вашингтоне. Затянувшийся торговый спор между Соединенными Штатами и Китаем усугубил глобальные экономические риски и способствовал замедлению темпов роста мировой хозяйственной системы.

Мнучин в очередной раз повторил, что основное препятствие на пути к соглашению почти устранено. Речь идет о механизме, который позволит Вашингтону восстановить пошлины на китайские товары, если Китай не будет выполнять ключевые условия сделки. При этом Пекин должен обещать, что не ответит на американские санкции собственными контрмерами. Указанный механизм контроля, добавил министр, предоставит и Китаю определенные рычаги давления на Соединенные Штаты.

До сих пор Китай отвергал идею такого механизма, видя в нем посягательство на свой суверенитет.

Будущий режим двусторонней торговли предполагает дальнейшее открытие китайского рынка товарам и услугам из-за рубежа и отказ Китая от давней практики, требовавшей от американских компаний, желающих делать бизнес в стране, передавать ей современные технологии. Соглашение предусматривает также покупку Китаем американской продукции более чем на триллион долларов в течение ближайших нескольких лет с целью сократить существенный дефицит США в двусторонней торговле.

С целью склонить Китай к переговорам администрация Трампа ввела тарифы на китайскую продукцию общей суммой в 250 миллиардов долларов. Китай настаивает на снятии хотя некоторой их части, прежде чем сделка будет заключена.