Акционеры Facebook призывают Цукерберга уйти из глав правления

Группа акционеров корпорации Facebook заявила, что её основатель и крупнейший акционер Марк Цукерберг должен покинуть пост главы правления.

30 мая пройдёт годовое общее собрание акционеров компании. В его преддверии миноритарные акционеры направили заявление в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Они утверждают, что Цукербергу, владеющему 13 процентами акций компании, принадлежит более половины голосов в правлении, что, по их мнению, несправедливо: Цукерберг фактически единолично контролирует политику компании.

Акционеры упрекают его в последних скандалах с участием Facebook, которые, по их мнению, привели к падению стоимости акций на бирже. Речь идёт, в том числе, об утечках личных данных пользователей, а также использования социальной сети Фейсбук для распространения "ложных новостей" и вмешательства в выборы, в том числе и со стороны российских "интернет-троллей". Отмечается, что с июля 2018 года стоимость акций упала почти на 40 процентов.

В заявлении предлагается разделить посты генерального директора и председателя совета директоров по примеру других крупных IT-компаний.