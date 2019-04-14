Порошенко приехал на стадион на дебаты с Зеленским. Тот не пришёл

Президент Украины Пётр Порошенко приехал на стадион "Олимпийский" в Киеве, где он сегодня предлагал своему сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому провести предвыборные дебаты.
Зеленский на стадион не приехал – как он и заявлял ранее. Он предлагает провести дебаты там же 19 апреля.
Порошенко выступил перед своими сторонниками, собравшимися у стадиона. Он сказал им, что народ не хочет иметь "кота в мешке" в качестве президента, поэтому он снова и снова будет призывать Зеленского выступить перед людьми.
После этого он дал пресс-конференцию в одном из помещений стадиона. Там были подготовлены подиумы для двух участников предполагаемых дебатов. Порошенко сказал, что будет ждать соперника в течение часа, и всё это время отвечал на вопросы журналистов.
Комментируя вызвавшие споры билборды с изображением президентов Украины и России, Порошенко сказал, что не ставит знак равенства между Зеленским и Владимиром Путиным, но хочет напомнить о словах Путина, что Россию устроит любой президент Украины, кроме Порошенко.
Порошенко также заявил, что уволил руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, который оказался в центре коррупционного скандала.
Президент также сказал, что если Зеленский будет избран, он будет уважать "выбор украинского народа".
- Владимир Зеленский - актёр-комик, руководитель студии "Квартал 95" - построил свою предвыборную кампанию на обещаниях борьбы с коррупцией, обновления политических элит и их омоложения. В первом туре выборов он опередил Порошенко почти на 15 процентов голосов.
- Перед вторым туром выборов Зеленский пригласил Порошенко на дебаты на стадионе "Олимпийский". Президент Украины согласился и предложил дату - 14 апреля. Зеленский, однако, заявил, что имел в виду 19 апреля. Кандидаты поспорили о дате в прямом эфире канала 1+1 на этой неделе.
- Пётр Порошенко в воскресенье вновь подтвердил, что 19 апреля придёт на дебаты на Общественное телевидение, а на стадион - только если время не будет совпадать с дебатами на телевидении.
- Зеленский пока не комментировал сегодняшнее выступление Порошенко.
- Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.