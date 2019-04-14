Порошенко приехал на стадион на дебаты с Зеленским. Тот не пришёл

Президент Украины Пётр Порошенко приехал на стадион "Олимпийский" в Киеве, где он сегодня предлагал своему сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому провести предвыборные дебаты.

Зеленский на стадион не приехал – как он и заявлял ранее. Он предлагает провести дебаты там же 19 апреля.

Порошенко выступил перед своими сторонниками, собравшимися у стадиона. Он сказал им, что народ не хочет иметь "кота в мешке" в качестве президента, поэтому он снова и снова будет призывать Зеленского выступить перед людьми.

После этого он дал пресс-конференцию в одном из помещений стадиона. Там были подготовлены подиумы для двух участников предполагаемых дебатов. Порошенко сказал, что будет ждать соперника в течение часа, и всё это время отвечал на вопросы журналистов.

Комментируя вызвавшие споры билборды с изображением президентов Украины и России, Порошенко сказал, что не ставит знак равенства между Зеленским и Владимиром Путиным, но хочет напомнить о словах Путина, что Россию устроит любой президент Украины, кроме Порошенко.

Порошенко также заявил, что уволил руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, который оказался в центре коррупционного скандала.

Президент также сказал, что если Зеленский будет избран, он будет уважать "выбор украинского народа".