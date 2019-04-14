ФСИН представила автозаки для инвалидов и женщин с детьми

Федеральная служба исполнения наказаний России представила специальные автомобили (так называемые автозаки) для перевозки людей, передвигающихся на инвалидной коляске, а также женщин с детьми.

В автозаках для "колясочников" есть специальные подъёмники для инвалидных кресел. Для осужденных женщин с детьми предусмотрены специальные детские автокресла.

Новые автозаки показали на Всероссийском совещании руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы. Замглавы ФСИН Василий Максименко заявил, что новые машины уже закупаются.

Создание новых автозаков может быть связано с недавним решением Европейского суда по правам человека, в котором говорится о том, что условия перевозки людей в российских тюремных автомобилях "равносильно пыткам" из-за неудобства и тесноты.