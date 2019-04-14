Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Берлине будут захоронены останки 300 жертв нацизма

Одно из старинных зданий клиники "Шарите" в Берлине

Смотреть комментарии

Более 300 образцов ткани людей, убитых нацистами, будут захоронены в Берлине 13 мая, через 74 года после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщила 14 апреля газета Bild am Sonntag.

Образцы небольшого размера хранились в доме профессора анатомии Берлинского университета Германна Штиве. Он отбирал ткань во время анатомического исследования тел, а в некоторых случаях и за несколько минут до убийства людей в берлинской тюрьме Плётцензее.


Образцы тканей были найдены в доме профессора его наследниками в 2016 году и переданы госпиталю "Шарите". Директор берлинского Мемориального центра германского Сопротивления Йоханнес Тюхель изучил образцы тканей и описал их. Копия текста была передана изданию "Бильд". Об этом сообщает агентство Reuters.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG