В Берлине будут захоронены останки 300 жертв нацизма

Более 300 образцов ткани людей, убитых нацистами, будут захоронены в Берлине 13 мая, через 74 года после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщила 14 апреля газета Bild am Sonntag.



Образцы небольшого размера хранились в доме профессора анатомии Берлинского университета Германна Штиве. Он отбирал ткань во время анатомического исследования тел, а в некоторых случаях и за несколько минут до убийства людей в берлинской тюрьме Плётцензее.



Образцы тканей были найдены в доме профессора его наследниками в 2016 году и переданы госпиталю "Шарите". Директор берлинского Мемориального центра германского Сопротивления Йоханнес Тюхель изучил образцы тканей и описал их. Копия текста была передана изданию "Бильд". Об этом сообщает агентство Reuters.