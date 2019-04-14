Российские ЛГБТ-активисты направили жалобу в ЕСПЧ

Представители ЛГБТ-движения направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на запрет гей-парада, который планировалось провести в Псковской области. Об этом ЛГБТ-активист Николай Алексеев написал в своем твиттере в воскресенье, 14 апреля. По его словам, речь идет о шествии и двух пикетах, которые планировались в городе Остров в мае и июне 2018 года, сообщает Deutsche Welle.



В январе 2019 года Верховный суд России отклонил кассационную жалобу активистов по делу. Таким образом, Остров стал 207-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбурге, отметил Алексеев.

Только в апреле активисты обжаловали в ЕСПЧ запреты ЛГБТ-акций в Нижегородской, Смоленской, Тверской областях, а также Приморском крае, Татарстане, Чувашии, Санкт-Петербурге и ряде городов аннексированного Россией украинского полуострова Крым.



Совет Европы неоднократно выражал обеспокоенность дискриминацией ЛГБТ-сообщества в России. В марте Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, представила новый доклад по России. Эксперты ЕКРН особо выделили существующую в РФ дискриминацию ЛГБТ-сообщества.

В настоящее время "кампания за свободу собраний для ЛГБТ-сообщества охватывает 350 городов России в 81 из 85 субъектов" страны, добавил активист.