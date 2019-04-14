В России умерла вдова Милошевича, бывшего президента Югославии

Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в Сочи в возрасте 76 лет. Об этом пишет сербская газета "Вечерне новости", ссылаясь на источник в Сочи.

Маркович, получившая убежище в России, долгое время болела, перенесла несколько операций. Около 15 лет она находилась в международном розыске, в 2010-м получила убежище в России.



Мира Маркович занималась в Сербии политической деятельностью, в 1994 году основала партию "Югославские левые". По воспоминаниям друзей семьи, имела большое влияние на мужа и во многом способствовала успеху его политической карьеры. Тайную выдачу сербскими властями Милошевича Гаагскому трибуналу назвала проявлением кризиса "национальной морали".

Слободан Милошевич умер 11 марта 2006 года в Нидерландах в камере тюрьмы Международного трибунала по бывшей Югославии. По официальной версии, причиной его смерти стал сердечный приступ. Международный трибунал обвинял Слободана Милошевича в военных преступлениях и геноциде во время военных действий в Боснии, Хорватии и Косове в 1990-х годах.