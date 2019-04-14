Умерла Биби Андерсон, исполнившая главные роли в фильмах Бергмана

В Стокгольме в возрасте 83 лет умерла шведская актриса Биби Андерсон, ставшая всемирно известной благодаря участию в фильмах Ингмара Бергмана.



Она стала звездой в конце 1950-х годов после съёмок в "Седьмой печати" и "Земляничной поляне". Долгая дружба с Бергманом принесла ей успех благодаря ролям в 11 фильмах этого режиссёра. Одной из лучших её ролей критики назвали роль медсестры Альмы в "Персоне".

Актриса снималась также в фильмах шведского режиссёра Вильгота Шёмана — "Любовница" (1962), "Постель для брата и сестры, 1782" (1966), «Я краснею" (1980). В 1970-х годах Андерсон сыграла в картинах советских режиссёров — Юрия Егорова ("Человек с другой стороны", 1971) и Михаила Богина ("О любви", 1970).



Биби Андерсон у чилась в Королевской драматической театральной школе Терсеруса, в школе при королевском Драматическом театре. Работала в театре в городе Мальмё, руководителем которого был Ингмар Бергман. В 1980–1990-х годах она была занята на телевидении и в театре, работая с разными режиссёрами. Была участником международного гуманитарного проекта "Дорога в Сараево".



Весной 2009 года Биби Андерссон пережила обширный инсульт. С того времени она постоянно жила в больнице для престарелых в Стокгольме.