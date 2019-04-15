Трамп собрал более $40 млн на новую президентскую кампанию

Команда президент США Дональда Трампа собрала за три месяца 30 миллионов долларов на финансирование новой избирательной кампании в 2020 году - больше, чем два ведущих претендента от Демократической партии вместе взятые.

Общая сумма пожертвований с учетом прошлогодних переводов составила почти 41 миллион долларов — беспрецедентная сумма на столь ранней стадии кампании. Почти 99 процентов всех пожертвований составляют 200 долларов или меньше, а средний взнос чуть более 34 долларов. Лидеры демократов, сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, мобилизовали в сумме 39 миллионов долларов.

Дональд Трамп официально запустил кампанию своего переизбрания спустя несколько часов после инаугурации в январе 2017 года. Ни один из действующих президентов никогда не делал это столь рано. Так, Барак Обама начал кампанию за переизбрание за полтора года до выборов, в апреле 2011 года, на тот момент его штаб располагал менее чем 2 миллионами долларов.

Команда Трампа планирует привлечь на его переизбрание один миллиард долларов. Обама в 2012 году собрал 720 миллионов.

Президентские выборы в США пройдут в 2020 году.