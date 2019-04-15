В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

В Нью-Йорке в возрасте 93 лет умер лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине, американский нейробиолог Пол Грингард. Об этом сообщается сайте Рокфеллеровского университета, где он работал последние 36 лет.

В сообщении отмечается, что умер ученый, "который перевернул наше понимание взаимодействия клеток головного мозга и внес огромный вклад в лечение широкого спектра неврологических и психиатрических заболеваний".

Пол Грингард получил Нобелевскую премию в 2000 году совместно с Эриком Кэнделом и Арвидом Карлссоном. Они были удостоены награды за открытия, связанные с передачей сигналов в нервной системе. Они доказали, что клетки мозга "передают сигналы" о движении, памяти и психическом состоянии. Их работы открывают пути для разработки способов лечения таких тяжелых и распространенных неврологических заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Полученные вместе с Нобелевской премией деньги ученый вложил в награду, названную в честь его матери. Её иногда именуют Нобелевской премией для женщин, она присуждается женщинам-ученым за выдающиеся достижения в области биомедицины.

Пол Грингард преподавал в нескольких университетах Великобритании (в том числе в Кембриджском), работал в американском Национальном институте здоровья и в Йельском университете. С 1983 года был профессором Рокфеллеровского университета.