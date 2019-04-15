Путин и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке в конце апреля

Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться в конце следующей недели. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что Владимир Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26–27 апреля, где запланировано участие российского президента в форуме "Один пояс, один путь". Предполагается, что тогда же в столицу Приморского края приедет и Ким Чен Ын.

Предполагается, что в ходе встречи лидер КНДР попытается заручиться поддержкой президента России, чтобы оказать давление на Вашингтон. Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности в третий раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом для переговоров по вопросу о ядерной программе Северной Кореи, но только в случае изменения позиции США.

На днях выступая в Пхеньяне, Ким Чен Ын призвал Трампа отказаться от переговоров "в американском стиле", когда Соединенные Штаты "в одностороннем порядке выдвигают свои требования".

Первая в истории встреча двух лидеров состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. Она завершилась подписанием документа, согласно которому Северная Корея обязалась проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.

Второй саммит КНДР и США прошёл в феврале в Ханое. На нём обсуждалось полное прекращение ядерной программы КНДР в обмен на снятие всех американских санкций против Пхеньяна. Встреча закончилась неудачей – лидеры США и КНДР не подписали совместной декларации.

Однако Трамп продолжает утверждать, что у него хорошие личные отношения с Кимом, и выражает уверенность, что лидерам удастся договориться.