Социал-демократы и националисты добились успеха в Финляндии

В Финляндии на парламентских выборах победу одержала левоцентристская Социал-демократическая партия, бывшая до выборов в оппозиции. Всего на две десятых процента от неё, однако, отстала евроскептическая партия "Финны". У социал-демократов будет 40 мест в 200-местном парламенте, у националистов - 39. 38 мест получит правоцентристкая Национальная коалиционная партия. А Партия центра премьер-министра Юхи Сипиля только на четвёртом месте, у неё будет 31 мандат. В парламент также прошли "Зелёные" и левые, их позиции несколько усилились, партия шведов Финляндии и христианские демократы.

Ни одна из политических сил не набрала более 20 процентов голосов - это уникальный результат.

По всей видимости, формирование правительства будет теперь поручено лидеру социал-демократов Антти Ринне. Наблюдатели предполагают, что формирование коалиции будет непростым делом из-за разногласий между правыми и левыми по вопросам бюджетной политики. Большинство партий отвергают возможность коалиции с "Финнами", которые построили свою кампанию на антимигрантской риторике и критике избыточной, по их мнению, борьбы с изменениями климата.