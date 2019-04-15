Конфискованный у Порошенко завод станет ремонтной базой ЧФ России

На "Севморзаводе" в Севастополе, который до аннексии Крыма Россией принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, будут ремонтировать корабли российского Черноморского флота. Об этом РИА Новости заявил директор завода Владимир Баженов.

Баженов рассказал, что по программе модернизации предприятие должны оснастить новой техникой, позволяющей ремонтировать суда различного класса и назначения. На заводе есть два сухих дока, где можно проводить ремонт кораблей длиной до 165 метров и шириной до 22 метров. Сейчас на "Севморзаводе" строят два тяжелых плавучих крана. В течение года предприятие примет на ремонт военные корабли Черноморского флота.

Севастопольский морской завод и еще 12 промышленных предприятий были национализированы властями Севастополя в 2015 году после аннексии украинского полуострова Россией. Сейчас завод стал филиалом центра судоремонта "Звездочка". В феврале 2018 года премьер Дмитрий Медведев своим распоряжением перевел "Севморзавод" в федеральную собственность.

В сентябре 2018 года президент Украины Пётр Порошенко говорил, что у него нет бизнеса в России, при этом он отмечал, что после аннексии Крыма российские власти "конфисковали" у него Севастопольский морской завод. "Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается", - говорил Порошенко и добавлял, что продолжает вносить предприятие в свою электронную декларацию, которую заполняет ежегодно в соответствии с законом.





