Морено: Ассанж превратил посольство в Лондоне в центр шпионажа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, около 7 лет проживший в эквадорском посольстве в Лондоне, пытался превратить посольство в "центр шпионажа" против других стран и неоднократно нарушал условия, на которых ему было предоставлено политическое убежище.

Именно этим он в интервью газете The Guardian объяснил решение эквадорских властей на прошлой неделе лишить Ассанжа убежища и передать его в руки британского правосудия, которое сейчас рассматривает вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в Соединённые Штаты.

По словам Морено, Ассанж, находясь в посольстве, вмешивался в дела других государств и в демократические процессы в них. В качестве примера он привёл публикации WikiLeaks о Ватикане. Он также обвинил Ассанжа в том, что он угрожал представителям самого Эквадора и не соблюдал, находясь в посольстве, гигиенические нормы.

Решение правительства Морено отказать в убежище Ассанжу вызвало споры в Эквадоре. Бывший президент этой страны Рафаэль Корреа, союзником которого когда-то был Морено, обвинил его в "предательстве". Критики президента утверждают, что Морено решил выдать Ассанжа из мести за публикации о его брате, который, как следует из опубликованных недавно WikiLeaks документов, основал в Панаме офшорную компанию.

Морено подтвердил, что британские власти дали ему гарантии того, что Ассанжа не выдадут в страну, где ему может грозить смертная казнь. По обвинениям, выдвинутым в адрес Ассанжа в США в данный момент, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Обвинения не касаются публикации WikiLeaks материалов с сервера Демократической партии США, взломанного, как утверждает американское следствие, российскими хакерами.

В опровержение ряда сообщений, в том числе и в российских СМИ, в WikiLeaks накануне заявили, что не публиковали никаких новых документов в ответ на арест Ассанжа.