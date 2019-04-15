Суд назначил новую экспертизу по делу "Седьмой студии"

Суд в Москве направил на новую комплексную экспертизу дело "Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому является режиссёр Кирилл Серебренников.
Как заявила судья Мещанского суда Ирина Аккуратова, это должна быть финансово-экономическая-оценочно-творческая экспертиза. Она назначена с учётом "конкретных обстоятельств обвинения".
Как сообщает "Медиазона", новая экспертиза по делу должна ответить на следующие вопросы:
- В каком размере на рассчетный счет "Седьмой студии" в 2011-2014 годах поступали деньги Минкульта
- В каком размере поступали средства из иных источников
- Были ли расходы, не связанные с театральным проектом "Платформа", в хищении средств на реализацию которого обвиняют Серебренникова и его коллег
- Сколько перечислили фирмам из обвинительного заключения, через которые, по версии следствия, было обналичивание
- Каков объем затрат для каждого мероприятия "Платформы".
Финансово-экономическую экспертизу поручат федеральному центру судебной экспертизы Минюста, а социо-искусствоведческую — Марине Андрейкиной и Видмантасу Силюнасу.
В 2017 году в журнале "Театр" Андрейкина выражала сомнения в том, что хищения имели место.
Следующее заседание суда назначено на 17 июня.
На прошлой неделе Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум, проходящим по делу, изменили меру пресечения с домашнего ареста под подписку о невыезде. А дело бухгалтера Нины Масляевой - единственной, кто признал вину - отправили обратно в прокуратуру.
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