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Суд назначил новую экспертизу по делу "Седьмой студии"

Кирилл Серебренников

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Суд в Москве направил на новую комплексную экспертизу дело "Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому является режиссёр Кирилл Серебренников.

Как заявила судья Мещанского суда Ирина Аккуратова, это должна быть финансово-экономическая-оценочно-творческая экспертиза. Она назначена с учётом "конкретных обстоятельств обвинения".

Как сообщает "Медиазона", новая экспертиза по делу должна ответить на следующие вопросы:

  • В каком размере на рассчетный счет "Седьмой студии" в 2011-2014 годах поступали деньги Минкульта
  • В каком размере поступали средства из иных источников
  • Были ли расходы, не связанные с театральным проектом "Платформа", в хищении средств на реализацию которого обвиняют Серебренникова и его коллег
  • Сколько перечислили фирмам из обвинительного заключения, через которые, по версии следствия, было обналичивание
  • Каков объем затрат для каждого мероприятия "Платформы".

Финансово-экономическую экспертизу поручат федеральному центру судебной экспертизы Минюста, а социо-искусствоведческую — Марине Андрейкиной и Видмантасу Силюнасу.

В 2017 году в журнале "Театр" Андрейкина выражала сомнения в том, что хищения имели место.

Следующее заседание суда назначено на 17 июня.

На прошлой неделе Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум, проходящим по делу, изменили меру пресечения с домашнего ареста под подписку о невыезде. А дело бухгалтера Нины Масляевой - единственной, кто признал вину - отправили обратно в прокуратуру.

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