Сотрудники финансируемых государством российских университетов, колледжей и школ не смогут в 2019–2020 годах получить престижную американскую стипендию на обучение Fulbright. Кроме россиян, доступ ограничен для граждан Северной Кореи, Эритреи и Сирии.

Заявители должны подтвердить, что работают на частные образовательные учреждения или являются репетиторами. Об этом The Bell сообщил директор программ Fulbright в России Джоэл Эриксон.

Студентам государственных вузов заявки на стипендию подавать разрешили. Окончательные решения, по словам Эриксона,будет принимать юридический департамент посольства США.

Письмо Эриксона опубликовал в твиттере журналист Кевин Ротрок.

В письме Эриксон объясняет, что причиной ограничений стали требования подписанного президентом США Дональдом Трампом в ноябре прошлого года меморандума. В нем говорится, что в 2019 году США не будет предоставлять "финансирование для участия в образовательных и культурных программах чиновникам и наемным сотрудникам государства".

Это коснулось всего четырех стран: России, Сирии, Северной Кореи и Эритреи (список пересматривают ежегодно). Эти государства не выполняют требования "Закона о защите жертв торговли людьми и насилия", говорится в документе. Россия попала в этот список, так как согласно отчету Госдепартамента США, на её территории действовали "трудовые лагеря" для рабочих из Северной Кореи, где они работали в рабских условиях.

Представитель посольства США в Москве подтвердил, что сотрудники российских государственных учреждений не смогут участвовать в большинстве программ обмена. Помимо Fulbright на сайте Госдепартамента США указано еще 12 программ обмена, в которых могут принять участие россияне.

Программа Fulbright работает в России с 1973 года, отмечает The Bell. В частности, по ней можно получить полные гранты на учёбу в магистратуре и по программам повышения квалификации для преподавателей вузов и учителей английского языка. В последние 12 лет больше всего стипендий в России присуждали сотрудникам государственным вузов и исследовательских институтов, которые финансирует государство. В год стипендию Fulbright получают около 35 россиян. По условиям программы все они обязаны вернуться работать в Россию как минимум на два года.

В сентябре 2014 года российское правительство приняло решение о выходе из международной образовательной программы FLEX. Поводом послужило невозвращение в Россию одного из детей-участников. На протяжении более двух десятилетий эта программа позволила тысячам старшеклассников и студентов российских учебных заведений побывать в США, пожить в американских семьях, учиться и участвовать в общественной жизни в течение одного учебного года.