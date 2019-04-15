Больше, чем музыка. Соцсети о 70-летии Аллы Пугачевой

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Соцсети сегодня полны поздравительных постов, а билеты на первый за множество лет концерт певицы продаются по заоблачным ценам.

Телеканалы и газеты готовились к юбилею обстоятельно, а вот в соцсетях он многих застал врасплох - в отличие от долгожданной премьеры сериала "Игра престолов". ​Те, кто не рос под песни певицы на пике ее популярности в 80-е, часто не могут понять, что в ней находят предыдущие поколения.

Сергей Блохин

Не удержался и купил резонансный выпуск «Экспресс-газеты», посвященный юбилею Примадонны. И не пожалел — уже из четвертой биографической заметки я узнал, что Алла Борисовна потеряла девственность в мой день рождения (2 марта). Праздновать без этого осознания теперь не получится. Думаете, врут? А вот и нет: «Суперзвезда даже пару раз на нас в суд подавала — обижалась. А потом махнула рукой. Мы ж правду писали, а против нее не попрешь».

Михаил Захаров

Андрей Малахов завершает программу: "Игра престолов - весь мир ждет ее не меньше, чем интервью с Сергеем Зверевым и юбилей Аллы Пугачевой!"

Аркадий Кайданов

В телеке украинские выборы и Пугачева.

Судя по всему, следующим президентом Украины выберут именно ее

Лев Симкин

«Боже ж ты мой, первый раз певицу Пугачеву я услышала в пионерском лагере, а теперь уж точно знаю, что под ее очередную новую песню меня и похоронят»

Это - Евгения Пищикова сказала, давно уже. А это - сегодняшняя программа передач. <...>

10:15 Алла Пугачева. "А знаешь, все еще будет..."

11:15 Алла Пугачева. И это все о ней...

12:00 Новости с субтитрами

12:15 Алла Пугачева. И это все о ней...

16:45 Алла Пугачева. Избранное

18:30 Максим Галкин. Моя жена - Алла Пугачева

19:30 Сегодня вечером (Алла Пугачева)

21:00 Время

21:20 Сегодня вечером (Алла Пугачева)

Корпускула

День рождения Аллы Пугачёвой - это новый Новый год: 11 часов сплошной Аллы Пугачевой. Они даже купили ютюбовское интервью с Меньшиковым для показа - был анонс.

Юлиана Нестерова

Сегодня целый день бабушка смотрит концерт с пугачевой. Слушайте, кто-то писал тут, что она эталон чего-то там. Я думала сдохну от этого эталона. P.s. Ну, правда, объясните мне, чего эталон Пугачева? Я реально не всасываю, какой такой вклад и куда она того?

Критики обвиняют певицу в том, что она разменяла свой талант на мелочи и не ушла со сцены раньше.

Олег Лекманов

Я думаю, у Пугачёвой были все данные для того, чтобы стать, без дураков, великой певицей. Помешало этому отсутствие целого штата людей, которые жестко говорили бы ей: «Это можно!», «А вот это - нельзя!»

«Так не одеваемся, одеваемся так!», «Эту песню, пусть Вы и сами ее написали, не поём!», «О! В «Иронии» у Вас интересный голосовой образ, давайте еще несколько песен с Таривердиевым и Никитиным запишем!»

Короче говоря, рядом не оказалось группы квалифицированных людей, которые и превращают (простите за дикую банальность) алмаз в бриллиант, и все эти роли играла она сама - как раз для этих ролей не приспособленная.

А потом ее утянуло болото под названием «голимая российская попса», в формировании которого она, впрочем, сама приняла активнейшее участие.

Вот такая грустная история про, повторюсь, великую потенциально певицу.

Дмитрий Аграновский

‪Пугачева - мерзость.‬

Кто-то делится анекдотами и смешными историями.

Геннадий Смирнов

К юбилею Аллы Борисовны вспомним старый анекдот.

Два зека смотрят по телевизору концерт Пугачевой.

- Смотри, говорит один, вот мы каждый по 15 лет оттрубили, у нас вон и зубов нет, и ноги болят, и сердце, и легкие выплевываем. А ей 70, а она все лучше выглядит.

- Ну дак у нее питание-то какое! Каждый день белый хлеб, пряники, чифир.

Геннадий Устиян

Моя любимая история про Пугачеву - когда к ней пришли из программы «А» и сказали: «Хотим сделать с вами интервью, потому что мы программа «А» и вы на «А».

И она им сказала: «Ну почему же, я еще и на Б и на П».

Под одним из постов начался флэшмоб: выяснилось, что практически любая строчка из песен Пугачевой подходит для описания неудачного секса.​

Андрей Саков

Как бы вы описали неудачный секс строчкой из песни Пугачевой?

Начну: Я в восьмом ряду, восьмом ряду, Меня узнайте, мой маэстро.

Милослав Чемоданов

Придумал для хорошего секса: старинные часы еще идут

Юлия Гришачкина

и все-таки "не отрекаются, любя"

Катерина Карасева

«Ночью мне снится сон: плачут коза и слон,

Плачут и говорят: "Что с нами сделал ты"?!

Что с нами сделал ты?!»

Алексей Баранов

Не могу и не хочу.

Алиса Таежная

то берег левый нужен им, то берег правый

Миша Железнов

Уж сколько их упало в эту бездну...

Марфа Хромова-Борисова

Что с тобой случилось, милый друг? Ты устал. Ты устал.

Белла Рапопорт

Где-то за городом очень недорого!

И все же постов, в которых делаются попытки серьезно осмыслить вклад певицы в постсоветскую культуру, намного больше.

​Кирилл Шулика

Пугачева это бренд. Для постсоветского пространства точно. Отчасти для Восточной Европы. И бренд не худший. Лучше, чем водка и автомат Калашникова.

Нравится ли мне ее музыка? Советский период на фоне скудости советской эстрады был просто мощнейшим. Поздний период уже совсем не то, да и конкуренты появились, много конкурентов.

Однако вот нынешние звезды, все эти рэперы и Монеточки не то, что в 70 лет будут никому не нужны, а уже в 40. Билеты на юбилейный концерт Пугачева доходили до четверти миллиона рублей. Очень мало артистов у нас смогут за столько себя продать. Да и вообще есть ли такие еще?

Человек она вообщем-то неплохой. Вы вообще слышали, чтобы она занималась благотворительностью? А она занимается. Как правило, очень тихо. И довольно на большие суммы. И, кстати, она правильных политических взглядов. Правильных, но не истеричных.

Попсу я не люблю, а музыка Пугачевой это попса. Но сама Алла Борисовна переросла и попсу, и вообще музыку.

Поэтому поздравляю ее с юбилеем! Она крутая. Сейчас таких уже не делают

Никита Исаев

Неожиданно вчера выяснил, что Пугачевой уже 70! Я был уверен, что возрастом она с Мадонну (а той, вроде, чуть за 60). Может оттого, что в моей голове масштаб этих дам был примерно равнозначен. Причём, совершенно не из-за навязанного нам ею статуса Примадонны, явно в попытке привязать себя к образу известной итальянки.

Не знаю как для страны, а для меня Пугачева крайне противоречивый персонаж. В моем советском детстве не было никого кроме неё, Ротару и, отчего-то, Аннэ Вески. Причём именно в таком порядке они делили победный пьедестал совестной эстрады. Разумеется, это был выбор моего окружения (родители, бабушки/дедушки). Но её лидерство в моей голове укоренилось именно тогда и навсегда.

Её творчество и талант не совсем мой формат, и в современной России явно уступает её скандальности. Но именно в этом она не просто преуспела, а собственно и стала образчиком для всей поп-культуры постсоветского пространства и по сей день. Все что мы сейчас называем хайп, и даже более древнее - пиар, для нашей действительности это только её рук дело. Все эти браки/разводы, мальчики и мальчики-мужья, киркоровы и (хотелось написать басковы) челобановы, все её пластики и операции, «последнии» концерты и концертные туры, казино и алкоголь. Надо было ей конечно родиться чуть позже, во времена уже активных соцмедиа. Все эти дешёвые волочковы и прочие (тут уже не побоюсь этого слова) басковы, были бы заткнуты за пояс. Думаю туда бы пошла и Собчак сотоварищи.

С юбилеем, Алла Борисовна. Без Вас история моей жизни и моей страны была бы не просто не полной, а скорее всего иной. Здоровья Вам и долгих лет жизни. Выглядите Вы сейчас потрясающе. Гораздо лучше любого из предыдущих периодов Вашей звёздной жизни.

Полина Барскова

все же человеком, сумевшим превратить в советский кабацкий попхит высокий модернистский текст о терроре нельзя не восхищаться.

Олег Кашин

«Будто будет жизнь, как та, где давно уже я не был. На душе, как в синем небе, после ливня чистота», – это стихи Семена Кирсанова, соседа Осипа Мандельштама по дому в Нащокинском переулке. В ночь первого ареста Мандельштама у Кирсанова, по свидетельству Ахматовой, до утра играли на гавайской гитаре – потом Галич напишет «Всю ночь за стеной ворковала гитара, сосед-прощелыга крутил юбилей», как будто Кирсанов в чем-то виноват перед Мандельштамом. Натяжкой было бы уравнивать двух поэтов-соседей только на том основании, что стихи обоих через сорок лет станут песнями Пугачевой, но здорово, что она пела обоих. Пусть Путин ей даст золотую советскую звезду с двуглавым орлом вместо серпа и молота в сердцевине – ту эклектичную советско-антисоветскую постсоветскую Россию, в которой сегодня мы живем, во многом придумала она. Возможно, это и есть ее главная историческая заслуга.

Николай Руденский

Помню, лет сорок назад я в разговоре с приятелем как-то пренебрежительно отозвался о Пугачевой. Он ответил: "Да, но у нее есть важное достоинство - она не поет про "яростный стройотряд". И действительно, такого за ней, кажется, не числилось.

Дмитрий Травин

Начну этот текст как глубокий старик: тому, кто вошел в сознательную жизнь лишь в конце 1980-х гг., никогда не понять, чем был в позднем Советском Союзе феномен Аллы Пугачевой. Можно сколько угодно слушать сейчас ее песни и даже смотреть видео тех лет. Все равно не понять. Поскольку Алла Борисовна – явление не музыкальное, а социальное. То есть и музыкальное, конечно, тоже, но здесь могут быть разные мнения: могут быть ее восторженные поклонники и жесткие противники. А вот как явление социальное Пугачева неоспорима, поскольку она полностью ушла из советского культурного мейнстрима и показала, как выглядит индивидуальность, тому обществу, в котором всякую индивидуальность старались поглубже задвинуть.

<...> И Пьеха, и Хиль, и Кобзон, и Магомаев, и Пахоменко легко вписывались в общее понятие «Советская песня», несмотря на явную творческую индивидуальность каждого. А Пугачева в нее не вписывалась с самого начала. Хоть все ее основные хиты были исполнены в советское время, сама она по сути своей – явление постсоветское. Не антисоветское, а именно постсоветское.

Была бы она антисоветской, не попала бы так легко на советскую эстраду и на телевидение. Но как человек постсоветский Алла Борисовна сразу пришлась по вкусу миллионам постсоветских людей всех возрастов, которые уже появились в СССР и просто ждали конца сильно зажившейся социально-политической системы. Популярность Пугачевой была тогда феноменальной. На военных сборах летом 1983 г. мы даже маршировали под «Миллион алых роз», если рядом не было никакого капитана или подполковника.

Но в последние годы я стал ощущать, что мне интереснее послушать совершенно советского Магомаева, чем постсоветскую Пугачеву. Наверное, так и должно быть, поскольку в постсоветском культурном пространстве исчезло то главное, что тянуло лет сорок назад к этой невероятной певице и актрисе. Но сама культура, созданная Пугачевой, не исчезла. Мы никогда не поймем эпоху «долгих семидесятых», изучая лишь вождей, стоящих при параде на Мавзолее, и народ, стоящий в очереди за колбасой. «Долгие семидесятые» – это в значительной степени вожди и народ, сидящие перед экраном, слушающие Пугачеву и удивляющиеся тому, насколько иным может стать наш серый мир, если его стремится расцветить яркий человек.

Сегодня Пугачевой - семьдесят!!!

Алексей Беляков

Наверное, я никогда не смогу объяснить это своим детям — что такое была для нас Пугачева. Они же знают только сумасбродную бабушку в раскидистых париках, да и то не знают толком, мало ли что слушали глупые родители.

А она была для нас всем. Все, чего у нас не было и чего мы дико хотели, но боялись просить, нам давала одна Пугачева. Свободу, секс, скандалы, риск. Сокращенно — СССР.

И дело же не в голосе, ну пела и пела. Да, хорошо пела, но мало ли у нас певиц? Да завались. Пугачева — это была аномалия. То самое отклонение, которое нам позволяло остаться нормальными.

И вот представим, что ее нет. Да мы бы спятили от безысходности. То есть вообще мы были очень терпеливы и безропотны, но лишь потому, что изредка нам показывали эту рыжую бестию. А когда Пугачевой нет, что остается советскому человеку? Сервелат из праздничного заказа? Но его быстро сожрали гости. Ничего не остается. Выть от скуки нам остается.

Евгений Понасенков

Алла Пугачева - это, безусловно, событие над юбилеем, над суетой дат. Очевидно, что никто на отечественной эстраде не дарил такую эмоцию, такую страсть, ничьи песни не были столь похожи на миниспектакли. Пугачева - природное дарование огромного масштаба; она верно впитала в себя артистические достижения Шульженко (от нее, прежде всего, понимание песни как номера) и итальянских эстрадных див 60-70-х. Поэтому нет никакого смыла графоманить про ее характер, личную жизнь, внешность и прочее. Это все для дворницкой и для тех, кто не добился успеха в жизни - и особенно для тех, в ком не живут яркие эмоции. И обратите внимание, как суетно и бессмысленно выглядит любая политика на фоне Песни про любовь: генсеки и шуты-"кандидаты" сменяются, а Песня остается. Хорошо, что в Музыке, в нашей юности - и навсегда есть Алла.

Татьяна Алешичева

Она супергероиня нашего комикса, актриса с гениальной способностью к мимикрии. Взять мою любимую песню из 80-х - это вот не сама она, конечно, желает какому-то охламону "счастья в личной жизни", это ее лирическая героиня - тетка под сорокет, у которой Драма - и вот она старается держаться в душераздирающей ситуации "мужик бросил". Она кокетничает как школьница, старательно повторяя "достойные" фразы из школьного обихода - "желаю счастья в личной жизни!", "я не встану на твоем пути" вместо более-менее взрослого "да пошёл ты". Вряд ли она старательно продумывала образ - но он дико точный: пластмассовая заколка в волосах, заученная интонация из арсенала "выглядеть достойно", при том, что голос срывается, видна растерянность, и вообще - пошел ты! -и заплакала такая, уронив голову на руки. Но нет.

И вот так она какое-то дикое количество лет подряд раз от раза попадала в этот наш образ - впитывала и воспроизводила всю эту смешную канитель, которая вообще способна приключиться с живым человеком в наших широтах. Все Твои волны и бури прошли надо мной.

Николай Подосокорский

Алле Борисовне Пугачёвой исполнилось 70 лет. Вроде бы это весьма почтенный возраст, но где-то в подсознании кажется, что ей уже должно быть лет сто. Помню, что впервые я ее услышал в 1989 году по радио, когда мне было 5 лет. Она пела одну из своих коронных песен "Миллион алых роз" на стихи Андрея Вознесенского. Я тогда спросил у папы: "Кто это?" И он ответил, что это Пугачева - из оттенков речи я как-то сразу понял, что это не просто одна из певиц, а что-то гораздо большее. Любить Пугачёву сегодня не модно, не современно и вообще, считается, что это удел не интеллектуалов, а этаких вымирающих советских людей рабочих профессий 60+. Но мне она нравится - даже не как певица, а как явление, чисто по-человечески.

Раньше много говорили о некой "пугачевской мафии", которая якобы закрыла путь на эстраду многим ярким исполнителям. О всевозможных скандалах вроде конфликта с Джуной. О том, что Пугачева многим помогла раскрыться, говорится меньше. Но в целом биография ее удивительна - ведь многие хотят стать в своей области человеком №1. Пугачева, безусловно, стала такой среди советских певцов в 80-е. <...>

Микаэл Таривердиев в книге своих мемуаров так говорил о ней: "Пугачева, которая вообще мало училась, всегда обладала фантастически чистой интонацией. Безукоризненно чистой интонацией. С ней на эту тему даже говорить никогда не надо было". <...>

Давно в сети ходит шутка о том, что когда Пугачева в очередной раз выходит замуж, где-то в мире умирает один диктатор: в 1969 - Хо Ши Мин, в 1976 - Мао Цзэдун, в 1985 - Энвер Ходжа, в 1994 - Ким Ир Сен, в 2011 - Ким Чен Ир. Невольно появляется надежда на ее следующий брак... Но пусть нынешний союз Пугачевой и Максима Галкина будет долгим и счастливым. Вообще, когда в очередной раз против своей воли слышишь обрывки чьих-то разговоров или читаешь заголовки прессы о Пугачевой, то становится очевидно, что вся она - про живую жизнь. Это Кобзон пел про Ленина, комсомол и БАМ, а Пугачева - про любовь, искусство и творчество.

Долгих Вам лет и здоровья, Алла Борисовна!