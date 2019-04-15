Останкинский районный суд отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к бывшему шеф-редактору британской газеты Financial Times в Москве Чарльзу Кловеру. Поводом для иска стало упоминание в книге Кловера о связях политика с КГБ СССР. А именно, как уточняло РАПСИ, фраза: "Ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ".

Иск был подан в конце октября. Политик требовал признать приведенную в книге информацию порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать опровержение и выплатить ему один миллион рублей компенсации. Кловер же настаивал, что у него есть подтверждение связи Жириновского с КГБ, и ссылался на пресс-конференцию посла Турции в США в 1994 году. Дипломат рассказал о задержании и депортации Жириновского из Турции за "коммунистическую пропаганду и шпионаж" и назвал его "агентом КГБ".

Представитель британского журналиста в суде отметил, что все спорные фразы в книге изложены в форме оценочных суждений.

Чарльз Кловер был шеф-редактором The Financial Times в Москве, сейчас он возглавляет бюро газеты в Китае. Его книга "Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи", посвященная развитию идей евразийства в постсоветской России, вышла на русском языке в 2018 году.